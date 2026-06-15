خرسندی: ۳ هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرسندی عصر دوشنبه در بازدید از طرح های رفع تصرف اراضی کشاورزی در پیرانشهر با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: امور اراضی در چارچوب وظایف قانونی خود در زمینه حفظ کاربری اراضی، رفع تداخلات و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: طی سال گذشته هزاران مورد گزارش تغییر کاربری و تخلف بررسی و با اقدامات قانونی، بخشی از اراضی از دست رفته به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۸۸۳ مورد گزارش در حوزه تغییر کاربری و تخلفات اراضی ثبت شد که از این تعداد، در ۳ هزار و ۷۹۱ مورد از وقوع تخلفات جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت ۳ هزار و ۸۰۱ مورد اخطار قانونی صادر شده که از این تعداد، ۷۱۱ مورد در قالب تبصره ۲ و ۲۲۷ مورد نیز بر اساس ماده ۳ قانون مربوطه اجرایی شده است.

خرسندی با اشاره به آمار سه‌ ماهه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی یک‌هزار و ۶۱۸ مورد گزارش ثبت شده، ۸۰۹ مورد اخطار صادر و در ۱۰۰ فقره نیز عملیات قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شده است.

وی همچنین از بازگشت ۱۳ هکتار اراضی به چرخه تولید در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال نیز سه هکتار از اراضی رفع تصرف شده استان به چرخه تولید بازگشته است.

خرسندی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در بخش کشاورزی قرار دارد که حفاظت از آن‌ها نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار استان ایفا می‌کند.

خرسندی افزود:از مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ روستای استان، ۲ هزار و ۶۶۲ روستا با مساحتی بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مشمول اجرای طرح رفع تداخلات اراضی شده‌اند که تاکنون در بیش از ۲۷۱ هزار هکتار از این اراضی، فرآیند رفع تداخل انجام و تعیین تکلیف شده است.