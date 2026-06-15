جریمه ۱۳۵ میلیارد ریالی برای متخلف ارزی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: پرونده اجرا نشدن تعهدات ارزی یک فرد متخلف به میزان ۵۱۰ هزار و ۶۹۱ یورو معادل ۵۴۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: این شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارائه نشده، ممنوعیت خروج از کشور تا یکسال و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت سه ماه، به پرداخت ۱۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حدادپور گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی یک فرد متخلف، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.