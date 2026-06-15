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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

جریمه ۱۳۵ میلیارد ریالی برای متخلف ارزی در قم

جریمه ۱۳۵ میلیارد ریالی برای متخلف ارزی در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از جریمه ۱۳۵ میلیارد ریالی برای ایفا نکردن تعهد ارزی در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: پرونده اجرا نشدن تعهدات ارزی یک فرد متخلف به میزان ۵۱۰ هزار و ۶۹۱ یورو معادل ۵۴۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: این شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارائه نشده، ممنوعیت خروج از کشور تا یکسال و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت سه ماه، به پرداخت ۱۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حدادپور گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی یک فرد متخلف، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.

کد مطلب 6861215

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