طرح نظارتی ویژه محرم و صفر در آذربایجان غربی آغاز شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مورد نیاز مردم در ماه محرم و صفر به جهت افزایش نذورات مردمی به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) طرح نظارتی در استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مذکور تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی با هماهنگی دستگاههای نظارتی و انجام بازرسی های میدانی در سطح شهر از واحدهای عرضه کالاهای اساسی شامل بازارهای عمده فروشی، فروشگاههای زنجیره ای،سوپرمارکت ها و نانوایی ها با معدود افراد سودجو و فرصت طلب به شدت برخورد و با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار در محل تخلف برخورد خواهد کرد.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی بمنظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت؛معدن وتجارت استان گزارش کنند.