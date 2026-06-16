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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

طرح نظارتی ویژه محرم و صفر در آذربایجان غربی آغاز شد

طرح نظارتی ویژه محرم و صفر در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از برگزاری گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان به منظور تشدید نظارت بر بازار کالاهای مورد نیاز ایام محرم و صفر از ابتدای ماه محرم خبر داد.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مورد نیاز مردم در ماه محرم و صفر به جهت افزایش نذورات مردمی به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) طرح نظارتی در استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مذکور تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی با هماهنگی دستگاههای نظارتی و انجام بازرسی های میدانی در سطح شهر از واحدهای عرضه کالاهای اساسی شامل بازارهای عمده فروشی، فروشگاههای زنجیره ای،سوپرمارکت ها و نانوایی ها با معدود افراد سودجو و فرصت طلب به شدت برخورد و با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار در محل تخلف برخورد خواهد کرد.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی بمنظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت؛معدن وتجارت استان گزارش کنند.

کد مطلب 6862332

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