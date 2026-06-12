سلطانی: مسابقات کشتی جام تختی فرصت خوبی برای معرفی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمان از ۲۵ تا ۲۹ خردادماه میزبان بزرگ‌ترین رویداد کشتی کشور خواهد بود؛ رویدادی که برای نخستین‌بار میزبانی دو رشته فرنگی و آزاد در جام تختی را به یک شهر واگذار کرده است.

این اتفاق، که برای نخستین‌بار رقم می‌خورد، بی‌تردید با توجه به ظرفیت‌های کرمان و رشد و ارتقای کشتی در این استان محقق شده است.

چهل و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در کرمان و در سالن فجر برگزار می‌شود و مسابقات نیز در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.

میزبانی کرمان از این رقابت‌ها از همان روزهای ابتدایی برای این استان اهمیت ویژه‌ای داشت؛ به‌طوری‌که با تشکیل یک کارگروه، استانداری کرمان همه ظرفیت‌ها را برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد به‌کار گرفت و چندین جلسه نیز برای برنامه‌ریزی آن برگزار شد.

رئیس هیئت کشتی استان کرمان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره میزبانی این مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها به‌صورت سهمیه‌ای برگزار می‌شود و مدال‌آوران و نفراتی که طی یک سال گذشته در مسابقات مختلف جهانی، آسیایی و کشوری موفق به کسب سهمیه شده‌اند، در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مسعود سلطانی، با بیان اینکه یکی از نکات مهم این دوره، برگزاری رقابت‌های انتخابی برخی اوزان برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی است، افزود: در کشتی فرنگی، رقابت امین میرزازاده و فردین هدایتی برای انتخاب نفر برتر در مسابقات جهانی از جمله دیدارهای مهم این دوره است.

وی ادامه داد: در کشتی آزاد نیز سه وزن بسیار مهم داریم که یکی از آن‌ها وزن ۹۷ کیلوگرم و رقابت حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا است که از آن به‌عنوان یک فینال مهم یاد می‌شود.

سلطانی، تصریح کرد: در وزن ۹۲ کیلوگرم، رقابت فیروزپور و عظیمی و در وزن ۷۴ کیلوگرم، کشتی یونس امامی و امیرمحمد یزدانی را خواهیم داشت.

رئیس هیئت کشتی استان کرمان با اشاره به زمان برگزاری رقابت‌ها گفت: روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد، مسابقات کشتی فرنگی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد نیز رقابت‌های کشتی آزاد در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به روند رشد کشتی در استان کرمان و واگذاری میزبانی به این استان گفت: رشد کشتی کرمان در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که این استان اکنون در رتبه‌بندی استان‌ها جایگاه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است و طی چهار سال گذشته نیز اردوها و مسابقات متعددی در کرمان برگزار شده است.

سلطانی، افزود: سال گذشته مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی در رده سنی نوجوانان، مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان آزاد و چندین اردوی تیم ملی در کرمان برگزار شد که خوشبختانه ارزیابی مثبتی نیز به همراه داشت و همین موضوع موجب شد فدراسیون با توجه به ارتباط مطلوبی که با هیئت کشتی کرمان دارد، میزبانی این دوره را به کرمان واگذار کند.

وی درباره ابعاد گردشگری این رویداد نیز گفت: حضور چهره‌هایی مانند حسن یزدانی، علاقه‌مندان زیادی را به استان کرمان جذب خواهد کرد و از سوی دیگر، پوشش رسانه‌ای این مسابقات نیز بسیار گسترده است؛ به‌گونه‌ای که مسابقات صبح از شبکه ورزش، مسابقات عصر از شبکه سه سیما، و همچنین تمامی رقابت‌ها از شبکه استانی و چندین شبکه اینترنتی پوشش داده خواهد شد و این امر نقش مهمی در معرفی کرمان ایفا می‌کند.

باید گفت میزبانی کرمان در این دوره فراتر از یک رویداد ورزشی است و به گفته بسیاری از مسئولین می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و بهترین فرصت برای معرفی کرمان است.

فرصتی که با وجود پخش مستقیم بازی‌ها باید دید از آن به چه نحوی استفاده می‌شود و در نهایت خروجی این میزبانی و دستاوردش برای کرمان چه خواهد بود.