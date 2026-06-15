  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

آغاز بهره‌برداری از ۴۹ پروژه کشاورزی در لرستان

آغاز بهره‌برداری از ۴۹ پروژه کشاورزی در لرستان

ازنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آغاز بهره‌برداری از ۴۹ پروژه کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی در شهرستان ازنا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خوشامد به حاضرین، اظهار داشت: این طرح به نمایندگی از ۴۹ پروژه کشاورزی با اعتباری معادل ۷۵۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۶۷ نفر و بهره‌مندی ۶۶۰ خانوار به‌صورت وبیناری و با حضور ریاست‌جمهوری برگزار شد.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌های افتتاح شده، افزود: بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها در حوزه آب‌وخاک، شامل احداث کانال‌های آب‌بر، سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار، بندهای انحرافی و بهسازی قنوات است که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و سودآوری برای کشاورزان خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت استراتژیک امنیت غذایی، تصریح کرد: فعالیت کشاورزی فراتر از یک امر تولیدی و اقتصادی است؛ در شرایط حساس کنونی، امنیت غذایی نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. همان‌طور که رهبر شهید فرمودند، امنیت غذایی اولویت درجه یک کشور است و نباید از آن غافل شد.

صیادی، افزایش تاب‌آوری، دانش‌بنیان و بهره‌ور بودن بخش کشاورزی را نتیجه حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور، استاندار لرستان و همت و غیرت کشاورزان دانست و گفت: با تفکر سیستمی و مدیریتی حاکم، سعی داریم با تمام توان پشتیبان تولیدکنندگان باشیم و موانع پیشروی آن‌ها را مرتفع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیشرو برای خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: اقدامات لازم برای خرید مطلوب گندم در حال انجام است و تلاش می‌کنیم مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار نسبت به خطر آتش‌سوزی در مراتع استان، افزود: به دلیل بارندگی‌های مطلوب امسال و پوشش گیاهی غنی، پوشش مرتعی به ارزش حدود ۶ همت در مراتع استان تولید شده است که این امر خطر آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، حفظ این سرمایه ملی نیازمند مشارکت همه مردم و دستگاه‌های اجرایی است و رسانه‌ها و صداوسیما باید در زمینه آگاهی‌بخشی به جامعه نقش فعالی ایفا کنند.

کد مطلب 6861318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها