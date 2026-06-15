به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی در شهرستان ازنا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خوشامد به حاضرین، اظهار داشت: این طرح به نمایندگی از ۴۹ پروژه کشاورزی با اعتباری معادل ۷۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۶۷ نفر و بهرهمندی ۶۶۰ خانوار بهصورت وبیناری و با حضور ریاستجمهوری برگزار شد.
وی با اشاره به تنوع پروژههای افتتاح شده، افزود: بخش قابلتوجهی از این طرحها در حوزه آبوخاک، شامل احداث کانالهای آببر، سیستمهای آبیاری تحتفشار، بندهای انحرافی و بهسازی قنوات است که نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و سودآوری برای کشاورزان خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت استراتژیک امنیت غذایی، تصریح کرد: فعالیت کشاورزی فراتر از یک امر تولیدی و اقتصادی است؛ در شرایط حساس کنونی، امنیت غذایی نقش تعیینکنندهای در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. همانطور که رهبر شهید فرمودند، امنیت غذایی اولویت درجه یک کشور است و نباید از آن غافل شد.
صیادی، افزایش تابآوری، دانشبنیان و بهرهور بودن بخش کشاورزی را نتیجه حمایتهای ویژه رئیسجمهور، استاندار لرستان و همت و غیرت کشاورزان دانست و گفت: با تفکر سیستمی و مدیریتی حاکم، سعی داریم با تمام توان پشتیبان تولیدکنندگان باشیم و موانع پیشروی آنها را مرتفع کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای پیشرو برای خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: اقدامات لازم برای خرید مطلوب گندم در حال انجام است و تلاش میکنیم مطالبات کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار نسبت به خطر آتشسوزی در مراتع استان، افزود: به دلیل بارندگیهای مطلوب امسال و پوشش گیاهی غنی، پوشش مرتعی به ارزش حدود ۶ همت در مراتع استان تولید شده است که این امر خطر آتشسوزی را افزایش میدهد. ازاینرو، حفظ این سرمایه ملی نیازمند مشارکت همه مردم و دستگاههای اجرایی است و رسانهها و صداوسیما باید در زمینه آگاهیبخشی به جامعه نقش فعالی ایفا کنند.
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