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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

صد و دهمین اجتماع شبانه تبریزی‌ها در فراق رهبر شهید

صد و دهمین اجتماع شبانه تبریزی‌ها در فراق رهبر شهید

تبریز- مردم ولایی تبریز شامگاه پنجشنبه در صد و دهمین اجتماع شبانه در فراق رهبر شهید به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6864417

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