https://mehrnews.com/x3cmZ9 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6864417 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ صد و دهمین اجتماع شبانه تبریزیها در فراق رهبر شهید تبریز- مردم ولایی تبریز شامگاه پنجشنبه در صد و دهمین اجتماع شبانه در فراق رهبر شهید به عزاداری پرداختند. دریافت 27 MB کد مطلب 6864417 کپی شد مطالب مرتبط صد و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری همراه با شور حسینی تبریزیها تجمع شبانه هریسیها و عزاداری ایام محرم در میدان شهید مومنی خیمه عزا در پایتخت تشیع؛ تشریح برنامههای دهه اول محرم در تبریز تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم صد و دهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان برچسبها تبریز تجمع مردمی اجتماع مردمی
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