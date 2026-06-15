اهتزاز پرچم عزای حسینی در ساحل خلیج فارس؛ گناوه به استقبال محرم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه محرم و ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع)، شهرستان گناوه رنگ و بوی حسینی به خود گرفت و مردم این شهرستان همانند سال‌های گذشته با شور و ارادت خاصی به استقبال ایام عزاداری سید و سالار شهیدان رفته‌اند.

در همین راستا عصر دوشنبه پرچم عزای حضرت سیدالشهدا (ع) در آئینی معنوی با حضور هیئت‌های مذهبی، فعالان فرهنگی و مذهبی و جمعی از عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در ساحل خلیج همیشه فارس به اهتزاز درآمد ؛ آئینی که جلوه‌ای از ارادت دیرینه مردم این دیار به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.

همزمان با آغاز برنامه، نوای سنج و دمام که سال‌هاست بخشی از هویت آئین‌های عزاداری جنوب کشور به شمار می‌رود، در فضای ساحلی این بندر طنین‌انداز شد و جمعیت حاضر با زمزمه ذکر اهل بیت (ع) و ابراز ارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در این آئین معنوی مشارکت کردند.

آیین برافراشتن پرچم عزای حسینی در گناوه، هر ساله به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص استقبال از ماه محرم برگزار می‌شود؛ آئینی که آغاز رسمی فضای عزاداری در این شهرستان محسوب شده و پیام‌آور ورود به روزهای سوگواری و یادآوری حماسه بزرگ عاشوراست.

در این مراسم، پرچم سیاه عزای حسینی در میان نوای سنج و دمام و صلوات حاضران بر فراز ساحل برافراشته شد و حاضران همراه با مداحی ذاکران و مداحان و ابراز ارادت به ساحت اهل بیت (ع)، یاد و نام شهدای کربلا را گرامی داشتند.

فضاسازی شهری و برنامه‌های فرهنگی محرم تا اربعین

شهردار گناوه در حاشیه این مراسم با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) اظهار کرد: برافراشتن پرچم عزای حسینی در ساحل گناوه از برنامه های شاخص در این ماه عزای حسینی است و امروز مفتخریم که در ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس با حضور عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) این مراسم معنوی برگزار شده است.

محمد حسن محمدی افزود: نام و راه امام حسین (ع) همواره زنده است و همه مابا برافراشتن این پرچم و با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب شهیدان اعلام می کنیم که راه همه شهدا به ویژه امام شهید امت و مسیر عزت، مقاومت و دفاع از ارزش‌های اسلامی ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه های این شهرداری در ماه محرم افزود: در ماه محرم، برنامه‌های متعددی در حوزه فضاسازی محیط شهری و حمایت از برگزاری مراسم‌های عزاداری پیش‌بینی شده است.

شهردار گناوه بیان کرد: در همین راستا پرچم‌های عزای حسینی در نقاط مختلف شهر نصب شده و معابر اصلی، میادین و خیابان‌ها متناسب با حال و هوای محرم سیاه‌پوش شده‌اند.

وی ادامه داد: شهرداری گناوه همانند سال‌های گذشته در کنار هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها قرار دارد و تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های عزاداری را فراهم کند.

شهردار گناوه تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدمات پشتیبانی و همکاری با مجموعه‌های مردمی و مذهبی در دستور کار قرار دارد تا عزاداران حسینی بتوانند در فضایی مناسب در مراسم‌ها حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها تا اربعین حسینی استمرار خواهد داشت و مجموعه شهرداری با تمام ظرفیت در خدمت مردم و عزاداران خواهد بود تا بتواند سهم خود را در پاسداشت شعائر دینی و فرهنگ عاشورا ایفا کند.

آمادگی مساجد و هیئت‌ها و اماکن مذهبی برای ماه عزاداری

در سال‌های گذشته نیز آئین‌های محرم در شهرستان گناوه همواره با مشارکت مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار شده و امسال نیز با توجه به شرایط و فضای حاکم بر جامعه، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای برگزاری باشکوه مراسم‌ها انجام شده است.

همچنین مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی در شهرها و روستاهای شهرستان گناوه نیز اقدامات لازم برای برگزاری مراسم عزاداری را آغاز کرده‌اند.

سیاه‌پوش شدن معابر، نصب و اهتزار پرچم‌های عزا، آماده‌سازی فضاهای مذهبی و هماهنگی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی است که در نقاط مختلف شهرستان در حال انجام است.

هیئت‌های مذهبی شهرستان نیز با برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم سخنرانی، عزاداری، مداحی، برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تلاش دارند تا فضایی در شأن ایام محرم و فرهنگ عاشورا فراهم کنند.

مردم مؤمن و ولایت‌مدار گناوه همچون سال‌های گذشته با شور حسینی و عشق به اهل بیت (ع)، خود را برای حضور در مجالس عزاداری و گرامیداشت قیام جاودانه حضرت سیدالشهدا (ع) آماده کرده‌اند.