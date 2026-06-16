خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: سال‌ها از تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر در شهر جدید مهستان می‌گذرد اما بسیاری از ساکنان فازهای ۴ و ۷ همچنان معتقدند مشکلات ابتدایی سکونت در این واحدها به طور کامل برطرف نشده است. از آسانسورهایی که هنوز به مدار بهره‌برداری بازنگشته‌اند تا محوطه‌سازی‌های نیمه‌کاره و فضای سبزی که متولی مشخصی ندارد، مجموعه‌ای از مطالبات انباشته شده که شهروندان خواستار تعیین تکلیف آنها هستند.

برخی ساکنان می‌گویند با وجود گذشت سال‌ها از تحویل واحدها، هنوز بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی شهری در این مناطق تکمیل نشده است. به گفته آنان، مشکلاتی که در زمان تحویل واحدها وجود داشت، در برخی پروژه‌ها همچنان ادامه دارد و باعث شده کیفیت سکونت در این مناطق با انتظارات اولیه فاصله داشته باشد.

یکی از پرتکرارترین گلایه‌های ساکنان به وضعیت آسانسورها مربوط می‌شود. در برخی مجتمع‌ها، خانواده‌ها به ویژه سالمندان، بیماران و مادران دارای فرزند خردسال ناچارند روزانه مسیر طبقات را از طریق راه‌پله طی کنند.

ساکنان معتقدند تأخیر در نصب یا اخذ تأییدیه آسانسورها به یکی از مهم‌ترین مشکلات مجتمع‌های مسکونی تبدیل شده و انتظار دارند زمان مشخصی برای رفع این معضل اعلام شود.

در همین حال مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در پاسخ به خبرنگار مهر، با تأیید وجود مشکلات در بخشی از آسانسورها اعلام کرده است روند نصب و اخذ تأییدیه‌ها در حال انجام است و بخشی از تأخیرها ناشی از شرایط اجرایی پروژه‌ها بوده است.

محوطه‌سازی نیمه‌تمام، آسفالت‌نشدن برخی معابر و تکمیل نشدن زیرساخت‌های پیرامونی نیز از دیگر موضوعاتی است که ساکنان بارها مطرح کرده‌اند.

شهروندان می‌گویند محیط اطراف برخی بلوک‌ها هنوز با استانداردهای یک مجموعه مسکونی کامل فاصله دارد و انتظار می‌رود همزمان با ساخت واحدهای جدید، پروژه‌های قدیمی نیز تعیین تکلیف شوند.

شرکت عمران مهستان اعلام کرده در پروژه‌های جدید، افتتاح واحدها منوط به تکمیل زیرساخت‌ها، محوطه‌سازی و دریافت پایان‌کار شده است؛ با این حال مطالبه ساکنان فازهای قدیمی‌تر، اعلام زمان‌بندی مشخص برای رفع نواقص باقی‌مانده است.

فضای سبز برخی مناطق مهستان نیز به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان تبدیل شده است. ساکنان می‌گویند وضعیت نگهداری برخی فضاهای عمومی رضایت‌بخش نیست و مشخص نبودن مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، مشکلات موجود را طولانی‌تر کرده است.

در حالی که مدیرعامل شرکت عمران، شهرداری را متولی اصلی این حوزه می‌داند، شهروندان معتقدند اختلافات اداری نباید به کاهش کیفیت خدمات شهری منجر شود و آنچه برای مردم اهمیت دارد رسیدگی عملی به وضعیت فضای سبز است.

نگرانی‌ها درباره وضعیت انشعابات

تحویل واحدهای فاقد برخی خدمات زیربنایی در سال‌های گذشته، یکی دیگر از موضوعاتی است که همچنان در میان مطالبات ساکنان دیده می‌شود.

هرچند مسئولان شرکت عمران از شناسایی و پیگیری بخشی از کمبودها خبر می‌دهند و وعده داده‌اند مشکلات باقی‌مانده در سال جاری برطرف شود، اما ساکنان معتقدند تا زمان رفع کامل نواقص، این مطالبه همچنان پابرجا خواهد ماند.

پرسش‌هایی درباره مصرف آب در پروژه‌های ساختمانی

همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره منابع آبی، برخی شهروندان نسبت به نحوه تأمین آب مورد نیاز کارگاه‌های ساختمانی نیز سؤال‌هایی مطرح کرده‌اند. آنان خواستار شفاف‌سازی درباره منابع تأمین آب پروژه‌های عمرانی هستند و معتقدند در شرایط تنش آبی باید نظارت‌ها با حساسیت بیشتری انجام شود.

در مقابل، شرکت عمران استفاده گسترده از آب شرب در پروژه‌های ساختمانی را رد کرده و اعلام می‌کند مصرف آب کارگاه‌ها تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب قرار دارد و هرگونه تخلف احتمالی قابل پیگیری است.

مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی ساکنان مهستان نشان می‌دهد بخشی از دغدغه‌های این شهر جدید همچنان حول مسائل اولیه سکونت و خدمات شهری شکل می‌گیرد. آسانسورهای غیرفعال، محوطه‌سازی‌های ناتمام، ابهام در نگهداری فضای سبز و مشکلات زیرساختی از جمله موضوعاتی هستند که شهروندان خواهان تعیین تکلیف آنها هستند.

اکنون ساکنان فازهای ۴ و ۷ مهستان بیش از شنیدن وعده‌های جدید، منتظر مشاهده نتایج عملی اقدامات و اعلام زمان‌بندی دقیق برای رفع مشکلاتی هستند که برخی از آنها سال‌هاست به مطالبه ثابت شهروندان تبدیل شده است.