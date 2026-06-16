رونمایی از دو سند راهبردی محرم ۱۴۰۵ در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، از دو پوستر و یک اثر مکتوب راهبردی و تبیینی با عناوین «ماهیت و مختصات جنگ رمضان» و «امت مبعوث؛ ربیّون امام» با هدف تبیین نقشه راه محتوایی و عملیاتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای مناسبت‌های پیش‌رو، به‌ویژه ماه محرم، با حضور آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز رونمایی شد.

این آثار توسط «ستاد مردمی عملیات راه زینب (سلام‌الله علیها)» و با محوریت «لشکر ربیّون مهدی (عج)» تهیه و در جمع فعالان فرهنگی، موکب‌داران و مبلغان مذهبی معرفی شدند.

نخستین اثر با عنوان «ماهیت و مختصات جنگ رمضان» به تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و تبیین ابعاد شکل‌گیری موازنه جدید قدرت می‌پردازد. در طراحی این پوستر، نقشه جمهوری اسلامی ایران در مرکز قرار گرفته و با بهره‌گیری از نمادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، تصویری از آرایش جدید قدرت در منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه به نمایش گذاشته شده است.

این اثر مکتوب تلاش دارد با بررسی ابعاد و مختصات تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، چارچوبی تحلیلی برای فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و مذهبی در مواجهه با آنچه از آن به عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یاد می‌شود، ارائه کند.

دومین اثر با عنوان «امت مبعوث؛ ربیّون امام» به محتوای منبرهای دهه نخست محرم ۱۴۰۵ اختصاص دارد. این پوستر با بهره‌گیری از نمادهای عاشورایی و مهدوی، حرکت جمعی نیروهای مؤمن و انقلابی به سوی تحقق آرمان‌های تمدن اسلامی را به تصویر کشیده و به عنوان برنامه عملیاتی ویژه محرم معرفی شده است.

این طرح در چارچوب برنامه‌های «راه زینب (سلام‌الله علیها)» دنبال می‌شود و هدف آن بسترسازی برای سازماندهی و شکل‌گیری لشکر ۵ هزار نفری ربیّون حضرت مهدی (عج) است.

همچنین محورهای محتوایی منبرها و شیوه‌نامه تبلیغی ویژه مبلغان و خطبا در قالب این بسته ارائه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در این مراسم با اشاره به اهمیت این دو اثر راهبردی گفت: موکب‌ها و هیئت‌های مذهبی امروز تنها مراکز خدمات‌رسانی سنتی نیستند، بلکه به سنگرهای خط مقدم جهاد تبیین در برابر جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی دشمنان تبدیل شده‌اند.

وی هماهنگی میان محتوای منبرها و اقدامات میدانی را ضرورتی مهم برای تحقق اهداف فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی دانست و افزود: شکل‌گیری جریان منسجم ربیّون در کنار تقویت گفتمان عاشورایی و مهدوی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های مردمی در عرصه فرهنگی و اجتماعی باشد.