مواکب حسینی پایگاه خدمت، تبیین و روایتگری عاشورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، ظهر دوشنبه در گردهمایی موکب‌داران فعال شیراز با گرامیداشت فرارسیدن ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: شاکر خداوند متعال هستیم که توفیق درک محرمی دیگر را به ما عطا کرد تا بار دیگر در مسیر خدمت به دستگاه امام حسین(ع) قرار بگیریم.

وی با اشاره به حال‌وهوای متفاوت محرم امسال افزود: محرم امسال رنگ و بویی متفاوت دارد؛ چراکه مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در ماه‌های اخیر با حضور در میدان، جلوه‌ای روشن از وحدت، وفاداری و ایستادگی را به نمایش گذاشتند و در شرایط دشوار، نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب، اسلام و اهل‌بیت(ع) ایستاده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با قدردانی از تلاش موکب‌داران، هیئات مذهبی و فعالان مردمی در ایام اخیر تصریح کرد: ارزش کار شما در روزهای سخت و میدان‌های حساس مشخص می‌شود. حضور جریان‌های مردمی، هیئات و موکب‌داران در صحنه، موجب دلگرمی جامعه و تقویت پیوند مردم با فرهنگ عاشورا و مقاومت است.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه فرهنگ موکب‌داری تنها به ایام اربعین محدود نمی‌شود، گفت: واژه موکب در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم پیدا کرده است؛ اما حقیقت موکب، تنها پذیرایی و خدمت‌رسانی ظاهری نیست، بلکه موکب می‌تواند پایگاه تبیین، امیدآفرینی، روشنگری و خدمت اجتماعی باشد.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم پیام عاشورا خاطرنشان کرد: اگر حضرت زینب(س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند. ایشان پس از شهادت امام حسین(ع)، پیام عاشورا را زنده نگه داشت و با روشنگری، صبر و ایستادگی، پرچمدار روایت جبهه حق شد. امروز نیز موکب‌داران و فعالان فرهنگی باید همین رسالت زینبی را ادامه دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: نخستین درس حضرت زینب(س)، خدمت همراه با تبیین بود. موکب‌داران می‌توانند در کنار خدمت‌رسانی، پیام عاشورا، مقاومت، وفاداری به امام و ضرورت حضور مردم در صحنه را برای جامعه روایت کنند. دومین درس بزرگ حضرت زینب(س)، زیست مقاومتی و تاب‌آوری در برابر سختی‌ها بود؛ موضوعی که امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت آمادگی موکب‌ها و هیئات مذهبی برای ایام محرم بیان کرد: باید از این گردهمایی برای تجدید قوا استفاده کنیم و با انگیزه‌ای تازه وارد دو ماه خدمت، عزاداری، روشنگری و نوکری دستگاه سیدالشهدا(ع) شویم.

وی همچنین با اشاره به توصیه‌های نماینده ولی‌فقیه در استان فارس درباره استمرار عزاداری‌ها افزود: همان‌گونه که تأکید شده است، دسته‌جات عزاداری و موکب‌ها باید با انسجام، نظم و شکوه، مجالس عزای حسینی را برگزار کنند و فضای شهر و استان را به خیمه بزرگ عزای سیدالشهدا(ع) تبدیل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با قدردانی از همه موکب‌داران، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردمی گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا در جوار حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع)، بار دیگر با امام زمان(عج)، با سیدالشهدا(ع) و با مسیر نورانی حضرت زینب(س) تجدید عهد کنیم و اعلام کنیم که در مسیر خدمت به مردم، تبیین حقیقت و پاسداری از فرهنگ عاشورا ثابت‌قدم خواهیم ماند.