جهاد اسلامی: پیروزی تهران، دشمنان را به پذیرش حقوق ملت ایران وادار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «جنبش جهاد اسلامی» فلسطین در بیانیه ای با تبریک «دستاورد بزرگ ایران»، اعلام کرد که تحمیل آتش‌بس و مهار تجاوزات، دشمنان را ناگزیر به پذیرش خواسته‌های ملت ایران برای دستیابی به حقوق خود کرده و زمینه‌ساز آینده‌ای جدید برای ملت‌های منطقه خواهد بود.

جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه‌ ضمن تبریک این پیروزی به ملت، دولت و رهبری ایران، اعلام کرد که تهران با تحمیل آتش‌بس، موفق به مهار تجاوزات شده است.

این جنبش همچنین تأکید کرد که «پیروزی ایران» با اتکا به شجاعت مردم ایران، قدرت نیروهای مسلح، سرسختی دولت و درایت رهبری آن محقق شده است.