حسینی: وحدت ملی، رکن اساسی پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه پدافند غیرعامل اداره‌کل آموزش و پرورش کردستان، با تبریک پیروزی ملت ایران، اظهار کرد: این موفقیت نتیجه ایستادگی آگاهانه مردم، همراهی آنان با نیروهای مسلح و تلاش مسئولان کشور در مسیر حفظ امنیت و اقتدار ملی است.

وی با اشاره به نقش وحدت عمومی در عبور از شرایط حساس، افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده است که با انسجام و همبستگی در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کند و همین همدلی، یکی از پایه‌های مهم پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه دشمن در جنگ اخیر تلاش کرد با بهره‌گیری از جنگ شناختی، آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهد، عنوان کرد: ایجاد تردید، ناامیدی و بی‌ثباتی از اهداف دشمن بود که با هوشیاری مردم و مدیریت صحیح مسئولان خنثی شد.

حسینی بر ضرورت تقویت همگرایی اجتماعی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید در شرایط حساس، موضوع حفظ وحدت و افزایش تاب‌آوری جامعه را مورد توجه قرار دهند و با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مسیر صیانت از منافع ملی گام بردارند.

وی با اشاره به استمرار تهدیدات دشمنان، خاطرنشان کرد: دشمن همواره به دنبال ایجاد خلل در مسیر پیشرفت کشور است و باید با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، برنامه‌های پیشگیرانه و راهکارهای مناسب برای مدیریت تهدیدات تدوین و اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه پیروزی اخیر، جلوه‌ای از اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: این موفقیت ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای کشور فراهم کرده است که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن‌ها استفاده شود.

حسینی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل، گفت: این مجموعه با تقویت برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آمادگی، آگاهی و تاب‌آوری جامعه ایفا کند.