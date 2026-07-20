خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ قریب به پنج ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم از سوی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی می‌گذرد و در روزهایی که فضای کشورمان با حماسه و جهاد و دفاع گره خورده است، مردم ولایی و همیشه در صحنه استان چهارمحال و بختیاری همگام با ملت مبعوث‌ ایران در خون‌خواهی قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان، اعلام بیعت با امام ثالث انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح کشورمان هیچ شبی خیابان را رها نکردند و بر این جهاد ثابت‌قدم‌اند.

این حضور بی‌وقفه نشان می‌دهد که ملت اصیل و بافرهنگ ایران به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خود پایبند مانده و اجازه نخواهند داد این ارزش‌ها فراموش شوند. حضور مردم در خیابان بیانگر غم و اندوه عمیق آن‌ها نسبت به فقدان رهبر است و این غم نه تنها یک احساس شخصی، بلکه یک غم جمعی و تاریخی است. حماسه حضور مردم در میدان و خیابان عامل تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود و این حضور نشان داده است که مردم در غم و شادی در کنار هم هستند و از یکدیگر حمایت می‌کنند.

ریشه‌های فرهنگی حماسه حضور

عزیزالله مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای نفس کشیدن در این برهه سرنوشت‌ساز از تاریخ سرزمین پرافتخار ایران اسلامی باید شکرگزار درگاه الهی باشیم، اظهار کرد: فرزندان ایران مقتدر چنگ در چنگ ابرقدرت پوشالی استکبار جهانی شدند که جنایتکاران و جلادان تاریخ‌اند و روی شیطان را سفید کردند. ما ایرانیان شأنیت و اهلیت مبارزه با این زورگویان مستبد در نبردی بزرگ را داریم تا به فضل الهی طومار آنها را در هم بپیچیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه ملت ایران در این برهه حساس و تعیین‌کننده نقش خود را به خوبی درک و به آن عمل کردند، ادامه داد: ما دانشگاهیان نیز نقش خود را ایفا و این جبهه و سنگر را تا می‌توانیم تقویت می‌کنیم تا به لطف خدا در اجر و پاداش الهی مجاهدان در این مقطع از تاریخ سهیم باشیم.

مولوی با تأکید بر اینکه مردم استان چهارمحال و بختیاری هم‌پای ملت مبعوث ایران بالغ بر ۱۴۰ شب را در سرما و گرما در خیابان ماندند، بیان کرد: این حضور حماسی حکایت از یک باور راسخ و نگرش مشترک در فرهنگ عامه این مردم دارد. ما این فرهنگ والا را در مردم کشورهای مقابل و متخاصم نمی‌بینیم یعنی در آن کشورها یا این مفاهیم اساسأ وجود ندارد و یا در ضعیف‌ترین و سطحی‌ترین حالت است.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر مفهوم فاخر «سرزمین مادری» در فرهنگ ایرانیان، گفت: نسبت دادن سرزمین به مادر، گویای تقدس این معناست چرا که مادر در باور ما مفهومی مقدس است یعنی مادر ناموس و حقیقتی است که هر خردمندی خود را مقید، مکلف و مسئول حفظ و صیانت از موجودیت آن می‌داند. این ناموس‌انگاری وطن باعث شده تا نسبت به حاکمان غیرتمند باشیم و این یکی از ارکان اصلی زیست شرافتمندانه ایرانی اسلامی محسوب می‌شود.

وطن‌پرستی، رکن مهم در زیست شرافتمندانه ایرانی اسلامی

مولوی یادآور شد: مردم وقتی در خیابان‌ها برای دفاع از حریم مقدس وطن هم‌نوا می‌شوند و شعار سر می‌دهند، پای شرف را به میان می‌کشند که این حاکی از پیوند و ملازمه منطقی میان «غیرتمندی نسبت به میهن» و «شرافت» است. حفظ و حراست از تمامیت ارضی فارغ از اختلاف‌ها و تناقض‌ها و تکاثرها در بینش‌ها، کنش‌ها و نگرش‌ها موضوعیت دارد و نشان از شرافت و اصالت است.

وی با بیان اینکه خاک میهن نقطه مشترک همه ماست، افزود: راز ماندگاری و استقامت مردم در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها و روستاها بعد از بالغ بر ۱۴۰ روز، همین عشق و پایبندی به خاک وطن است که در قامت ناموس به آن نگاه می‌شود.

مولوی با تأکید بر اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی ایران را «حرم» نامیده بود و حفظ این حرم و آشیانه اهل بیت علیهم السلام را باعث حفظ حرم‌های دیگر می‌دانست، توضیح داد: مردم که تا پاسی از شب در خیابان‌ها می‌مانند و جهاد خیابان را رقم می‌زنند، خود را در وسط یک مجاهده مقدس می‌بینند. مردم از سر هیجان زودگذر به خیابان‌ها نیامدند بلکه مردم قائلند که حضور در خیابان برای دفاع از حریم حرم جمهوری اسلامی و لذا یک رفتار کاملاً مقدس است. مردم با حضورشان، پاسدار حرم ایران اسلامی در برابر هجوم ددان و دیوان هستند و خدا به این مردم، اجر مجاهدان ثابت‌قدم را عطا می‌فرماید و این مردم در اجر شهدا سهیم‌اند.

شرف‌انگاری شهادت در راه ایران و اسلام

وی شرف‌انگاری شهادت در راه ایران و اسلام را از باورهای محکم این مردم دانست و توضیح داد: مردم ایران فرار نکردند بلکه به تعبیر امام شهید به سمت میدان نبرد پرواز کردند و چه بسا ایرانیان خارج از کشور که با وقوع جنگ به کشور بازگشتند تا در کنار هموطنان در این روزهای سخت و سرنوشت‌ساز باشند. حقیقتاً جا دارد جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان به این موضوع بپردازند که چرا در ایام جنگ بر خلاف مردم کشورهای درگیر جنگ، مهاجرت معکوس اتفاق افتاد و ایرانیان از اقصی نقاط جهان در شرایط جنگی به کشور بازگشتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد بیان کرد: در باور بسیاری از ایرانیان، شهادت بالاترین مسیر رسیدن به ارزش‌های توحیدی و الهی است لذا شهادت‌طلبی، شجاعت، شهامت و مبارزه تا آخرین نفس در راه وطن، در گوشت و خون این مردم نهادینه شده و همین امر باعث استمرار جهاد خیابان در این مدت بوده است.

مولوی یادآور شد: این مفاهیم والا ما به ازای خارجی و غربی ندارند بلکه غیرت ملی و دینی و شهادت در راه آب و خاک مختص ملت ایران خاصه در عصر کنونی است که به تعبیر امام شهید انقلاب اندکی پیش از شهادت، اگر اتفاقی برای این کشور بیفتد این ملت مبعوث خواهد شد و کار را تمام می‌کند؛ اینها رجز یا شعار نیست بلکه حقیقتی است که امروز همگان به چشم می‌بینند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در پایان گفت: امروز در میانه جنگ تمام‌عیار علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، ضروری‌ترین مسئله در حوزه اجتماعی دمیدن در روح انسجام‌ ملی است یعنی همه افراد از هر قشر و مسئولیتی باید در این ایام هم‌سرنوشتی ملی، تقویت‌کننده این وحدت و انسجام ملی باشند.