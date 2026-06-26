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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

امام جمعه سنقر: مسئولان باید در همه امور مطیع ولایت باشند

امام جمعه سنقر: مسئولان باید در همه امور مطیع ولایت باشند

کرمانشاه - امام جمعه سنقروکلیایی گفت: مسئولان کشور دلسوز نظام هستند، اما انتظار مردم، تبعیت کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و دفاع قاطع از حقوق ملت در همه عرصه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنقروکلیایی با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: دنیا محل ماندگاری نیست و انسان باید با بهره‌گیری از فرصت زندگی، برای سرای جاویدان توشه فراهم کند و دل‌بستگی به زخارف دنیا نداشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت نماز در ادیان الهی افزود: اقامه نماز از مشترکات همه پیامبران الهی بوده و حضرت ابراهیم (ع)، حضرت اسماعیل (ع)، حضرت شعیب (ع)، حضرت عیسی (ع) و دیگر انبیا مردم را به برپایی نماز دعوت کرده‌اند.

امام جمعه سنقروکلیایی ادامه داد: پس از معرفت خداوند، نخستین عبادتی که در قیامت مورد پرسش قرار می‌گیرد نماز است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای این فریضه در اسلام است.

حجت‌الاسلام رضایی با بیان اینکه قیام عاشورا ضامن بقای دین اسلام شد، تصریح کرد: اگر نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نبود، بسیاری از ارزش‌های الهی و انسانی از بین می‌رفت و امروز عزت، آزادگی و روحیه ظلم‌ستیزی مسلمانان مرهون این قیام بزرگ است.

وی با اشاره به فضائل امام حسین (ع) گفت: بر اساس روایات، آن حضرت سرچشمه خیر، برکت، عزت، افتخار و معرفت است و هرچه ارتباط انسان با مکتب حسینی عمیق‌تر باشد، آثار و برکات بیشتری در زندگی او نمایان خواهد شد.

امام جمعه سنقروکلیایی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مسائل کشور اشاره کرد و افزود: مسئولان نظام همواره دلسوز انقلاب اسلامی هستند، اما انتظار مردم این است که در همه تصمیم‌ها و اقدامات، تبعیت کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب داشته باشند.

حجت‌الاسلام رضایی اظهار کرد: دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی ایران ریشه‌ای است و نباید هیچ اعتمادی به دشمنان داشت؛ مذاکرات نیز باید با حفظ عزت، اقتدار و مطالبه حقوق ملت دنبال شود و هرگز به معنای عقب‌نشینی از اصول انقلاب اسلامی نیست.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دست برتر را دارد، گفت: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته و در ادامه نیز با وحدت و تبعیت از ولایت، از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

امام جمعه سنقروکلیایی با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: آن حضرت در سخت‌ترین شرایط تاریخ اسلام با بهره‌گیری از دعا، تعلیم معارف، تربیت شاگردان و تبیین آموزه‌های دینی، اسلام ناب را احیا کرد و زمینه گسترش معارف اهل‌بیت (ع) را فراهم ساخت.

وی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی قدردانی کرد و برای خدمتگزاران نظام اسلامی در مسیر اجرای عدالت، آرزوی توفیق و سربلندی داشت.

کد مطلب 6871269

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