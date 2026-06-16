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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۶

منابع عربی: جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت می‌شود

منابع عربی: جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت می‌شود

رویترز و منابع حوزه خلیج فارس به آشکار شدن قدرت ایران در جنگ اخیر و تثبیت جایگاه منطقه ای کشورمان اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت، جنگ محدودیت های قدرت آمریکا و میزان مقاومت ایران را نشان داد.

در این گزارش آمده است، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر پیامدهای جنگ علیه ایران رها شده اند.

المسیره همچنین به نقل از منابع حوزه خلیج فارس گزارش داد، توافق ایران و آمریکا عملا باعث آغاز روند شکل گیری مجدد ایده راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس شده که در نهایت به کاهش اعتماد به حمایت های آمریکا خواهد شد.

آنها بیان کردند، توافق مذکور، جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای دائمی تثبیت می کند و مسیر حرکت به سمت توافق به جای درگیری را تسریع می بخشد.

کد مطلب 6861609

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