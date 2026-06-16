به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه(۲۶ خرداد) در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت «سزار راموس» از مکزیک برگزار شد و با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت. رامین رضائیان(۳۲) و محمد محبی(۶۳) برای ایران و جاست(۷ و ۵۵) برای نیوزیلند گلزنی کردند.

پس از این دیدار جیانی اینفانتینو در رختکن تیم ملی ایران حاضر شد و دقایقی برای بازیکنان و کادر فنی صحبت کرد. امیر قلعه نویی نیز در حضور رئیس فیفا گلایه هایش از میزبانی آمریکا را مطرح کرد.

وی گفت: من از زحمات رئیس و فیفا تشکر می کنم. می دانم چقدر برای بودن ما در اینجا تلاش کردند.

قلعه نویی ادامه داد: ما مظلوم ترین تیم ادوار جام جهانی بودیم به خاطر شرایط و بستری که برای ما فراهم کردند. این بی‌عدالتی بود که در حق تیم ملی ایران انجام دادند.

سرمربی تیم ملی ایران به ندادن ویزا به چند عضو تیم ملی اشاره کرد و گفت: رئیس فدراسیون ما نیست، مدیر تیم نیست، مدیر داخلی نیست و مدیر رسانه ای هم نیست. این ظلمی بود که در حق این تیم شده است.

امیر قلعه نویی ادامه داد: ما نیاز داشتیم که دو هفته زودتر بیایم اما این فرصت را از ما گرفتند. ظلم دیگری که به ما کردند این است که ما را مجبور کرده اند سریع برگردیم در حالی که به ریکاوری نیاز داریم. این ظلم است به ما. با این حال بازیکنانم توانستند همبستگی بالایی را به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: امیدوارم فیفا اجازه ندهد به تیم دیگری ظلم کنند.