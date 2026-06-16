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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تیم ملی در مسیر بازگشت به تیخوانا/ دردسر دوباره برای طارمی و الهویی

تیم ملی در مسیر بازگشت به تیخوانا/ دردسر دوباره برای طارمی و الهویی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در حالی عازم بازگشت به مکزیک هستند که برای مهاجم و مربی تیم ملی در فرودگاه لس آنجلس مشکلاتی رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل نیوزیلند در حال بازگشت به تیخوانا است، اما روند خروج دو عضو مهم تیم ملی از فرودگاه لس‌آنجلس مانند پرواز رفت با تأخیر و مشکلاتی همراه شد.

بر اساس این گزارش، همان‌گونه که در سفر رفت تیم ملی به لس‌آنجلس نیز برخی موانع و سخت‌گیری‌ها وجود داشت و طارمی کاپیتان تیم و سعید الهویی با دردسرهای فراوان وارد آمریکا شدند در مسیر بازگشت نیز فرآیند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی با تأخیر غیر موجه در گیت خروجی فرودگاه مواجه شد که این موضوع موجب تأخیر در پرواز کاروان تیم ملی به مقصد تیخوانا شده است.

در حال حاضر تمامی اعضای تیم ملی در هواپیما حضور دارند، اما مهدی طارمی و سعید الهویی همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه قرار دارند و تلاش‌ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.

کد مطلب 6861695

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