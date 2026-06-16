محبی: از تمام هواداران تشکر می کنم/ رفتار با ما عادلانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد محبی در تساوی ۲ بر ۲ صبح امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G بیست‌وسومین دوره جام جهانی، ۹۰ دقیقه بازی کرد و گل دوم ایران را در دقیقه ۶۴ به ثمر رساند.

وی در مواجهه با پرسشی در خصوص شادی بعد از گلش گفت: قبل هر چیز می‌خواهم از تمامی کسانی که اینجا آمدند، تمامی ایرانی‌هایی که در لس‌آنجلس زندگی می‌کنند و برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. آنها جو خیلی خوبی شکل دادند. در مورد شادی گلم هم باید بگویم این چیزی است که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.

محبی درباره مشکلاتی که پیش از آغاز این تورنمنت برای تیم ملی به وجود آمد و همین روی روند آماده‌سازی تیم تأثیر گذاشت، اظهار داشت: فکر می‌کنم طبق قوانین باید دو روز قبل از بازی با نیوزیلند به اینجا می‌آمدیم، اما به خاطر وضعیت فعلی صبح روز قبل بازی از تیخوانا به اینجا آمدیم، بعدازظهر تمرین کردیم که باعث خستگی‌مان شد. باید دو روز قبل بازی به اینجا می‌آمدیم و این نوع رفتار عادلانه نیست.