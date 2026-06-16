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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تماس تلفنی اینفانتینو با تاج/ رئیس فیفا: تلاش کردیم تا مشکلات رفع شود

تماس تلفنی اینفانتینو با تاج/ رئیس فیفا: تلاش کردیم تا مشکلات رفع شود

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در تماس با مهدی تاج اعلام کرد که این نهاد برای برقراری امنیت برای اعضای تیم ملی در خاک آمریکا تلاش زیادی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، رئیس فیفا پس از حضور در رختکن تیم ملی فوتبال ایران در تماس تلفنی با رئیس فدراسیون فوتبال، خطاب به مهدی تاج گفت: جای شما در این دیدار بسیار خالی بود. تیم ایران در این بازی عملکرد خوبی ارائه کرد.

وی افزود: ما به صورت جدی تلاش کردیم که مشکلات را برطرف کنیم، از جمله این موضوعات اجرای قانون پرچم و تامین امنیت تیم ایران بود.

اینفانتینیو با قدردانی از «صبوری و بردباری فدراسیون فوتبال» و همچنین «مدیریت رئیس فدراسیون» گفت: همیشه با احترام متقابل با هم همکاری کردیم و باید این همکاری ادامه پیدا کند. برای حل مسائل پیش‌رو باید به صورت رودرو با هم دیدار کنیم و شما را به زودی خواهیم دید. من از چالش‌های تیم ایران اطلاع دارم و باید با کمک هم این موضوعات را حل کنیم.

مهدی تاج نیز با قدردانی از تماس برقرار شده ابراز امیدواری کرد که چالش‌های عنوان شده در جلسات مرتفع شود.

کد مطلب 6861699

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