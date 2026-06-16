خوشحالی گل کار دست بازیکن تیم ملی فوتبال ایران می دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان و محمد محبی گل های ایران را در این بازی به ثمر رساندند.
رسانه «» انگلیس در رابطه با خوشحالی بعد از گل محبی نوشت: محمد محبی گلزن ایران در این بازی، به دلیل نوع شادی پس از گلش مورد انتقاد و اتهام قرار گرفته است. او در دقیقه ۶۴ گل تساوی ایران را به ثمر رساند و در جریان شادی پس از گل، ابتدا دو انگشت خود را به سمت بازویش قرار داد و سپس دو انگشت دیگر را در دست راست بالا گرفته و آنها را در هوا حرکت داد؛ حرکتی که برخی آن را «شبیهسازی اسلحه» تعبیر کردهاند.
این حرکت در فضای مجازی واکنشهای منفی به همراه داشته و برخی کاربران خواستار بررسی این موضوع توسط فیفا شدهاند. در حالی که هنوز مشخص نیست این حرکت با چه هدفی انجام شده، برخی معتقدند میتواند بار نمادین یا تحریکآمیز داشته باشد و به همین دلیل در شرایط حساس حضور ایران در این رقابتها مورد توجه قرار گرفته است.
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