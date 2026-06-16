به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه(۲۶ خرداد) در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت «سزار راموس» از مکزیک برگزار شد و با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت. رامین رضائیان(۳۲) و محمد محبی(۶۳) برای ایران و جاست(۷ و ۵۵) برای نیوزیلند گلزنی کردند.

جیانی اینفانتینو پس از این دیدار در رختکن تیم ملی فوتبال ایران حاضر شد و گفت: بازی سختی بود که تیم ملی فوتبال ایران با کمی شانس بیشتر می توانست این بازی را ببرد.

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در ادامه خطاب به بازیکنان تیم ملی گفت: شما به خانواده، دوستانتان و مردم جهان نشان دادید که یکی از تیم های حاضر در جام جهانی هستید.

وی ادامه داد: دو بازی دیگر هم پیش رو داریم. در این دو بازی هم برای همه دنیا باعث افتخار خواهید بود. شما احساسات خیلی بزرگی دارید و من این را درک می کنم.

اینفانتینو در ادامه صحبت هایش با بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران گفت: شما یک پیام خیلی قوی به همه دنیا می فرستید. شما همه ورزشگاه را پشت خودتان جمع کردید که از شما حمایت کنند. شما این همبستگی را نشان دادید و می خواهم از شما تشکر کنم.

رئیس فیفا در پایان گفت: با قدرت به جلو بروید و در دو بازی آینده هم مبارزه کنید. برای شما آرزوی موفقیت می کنم.