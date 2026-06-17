نقطه ضعف و قدرت ایران مقابل نیوزیلند/ در یک پست باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه شروعی هجومی داشتند و از همان دقایق ابتدایی با طراحی حملات متعدد، بارها دروازه حریف را تهدید کردند، اما برخلاف جریان بازی این نیوزیلند بود که در یکی از معدود موقعیت‌های خود موفق شد دروازه ایران را باز کند و از حریف پیش بیفتد.

پس از این گل، شاگردان امیر قلعه‌نویی فشار حملات خود را افزایش دادند و در ادامه با خلق موقعیت‌های پیاپی، سرانجام به گل تساوی دست یافتند. در ادامه نیمه نخست، بازی با برتری نسبی ایران از نظر موقعیت‌سازی دنبال شد، اما توپ‌های ملی‌پوشان به گل تبدیل نشد تا دو تیم با نتیجه‌ای نزدیک راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز جریان بازی پرهیجان دنبال شد. نیوزیلند بار دیگر روی یک حمله موفق شد دروازه ایران را باز کند و دوباره از حریف پیش بیفتد، اما این برتری نیز دوام زیادی نداشت و تیم ملی ایران با واکنش سریع، بار دیگر به بازی برگشت.

در نهایت، با وجود تلاش دو تیم در دقایق پایانی و خلق چند موقعیت خطرناک، نتیجه تغییر نکرد و مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به یک امتیاز دست پیدا کند. رامین رضاییان و محمد محبی گل‌های تیم ملی ایران را در این دیدار به ثمر رساندند.

عباس ترابیان کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند اظهار داشت: انگیزه بازیکنان بسیار خوب بود و در واقع یکی از نکات قابل اتکا در این مسابقه، همین روحیه و تلاش بالای ملی‌پوشان بود. بازیکنان با تمام توان خود وارد میدان شدند و عملکرد قابل قبولی از نظر انگیزه و تلاش داشتند.

نباید نیوزیلند را دستکم می‌گرفتیم

ترابیان در ادامه با اشاره به قدرت حریف افزود: نباید تیم نیوزیلند را دستکم گرفت. این تیم نزدیک به ۱۹ بازی تدارکاتی سطح بالا انجام داده و حتی در آخرین دیدار خود مقابل انگلیس با اختلاف یک گل شکست خورده است. بنابراین با تیمی مواجه بودیم که طی دو سال گذشته به‌خوبی برای حضور در جام جهانی آماده شده و در سه دوره گذشته نیز بدون شکست و با سه تساوی به کار خود پایان داده بود.

در خط هافبک باید بازنگری صورت گیرد

این کارشناس فوتبال با اشاره به اهمیت بازی‌های نخست در تورنمنت‌ها تصریح کرد: بازی اول معمولاً شرایط خاص خود را دارد و نیاز به تجربه بیشتر در جریان مسابقات احساس می‌شود. به نظر می‌رسد تیم ملی باید در خط هافبک بازنگری‌هایی داشته باشد و استفاده از بازیکنان جوان‌تر می‌تواند به افزایش سرعت و پویایی تیم کمک کند؛ موضوعی که در تیم‌های حاضر در جام جهانی به‌وضوح دیده می‌شود.

رضاییان درخشان و بازیکنان دفاع ضعیف بودند

ترابیان همچنین درباره نقاط قوت تیم ملی گفت: در جناحین عملکرد بازیکنان قابل قبول بود و به‌ویژه رامین رضاییان در این مسابقه درخشید. او با وجود بالا رفتن سن، همچنان از بازیکنان تأثیرگذار تیم محسوب می‌شود. همچنین بازیکنانی مانند رزاقی‌نیا از نظر توان بدنی و دوندگی می‌توانند کمک بزرگی به تیم ملی باشند.

وی در ادامه با اشاره به ساختار دفاعی تیم ملی افزود: در بخش دفاعی نیز نیاز به هماهنگی و جابه‌جایی سریع‌تر وجود دارد تا از نفوذ حریفان جلوگیری شود. تیم‌های حریف از جمله مصر و بلژیک نیز بازیکنان قدرتمندی در خط حمله دارند و این موضوع اهمیت انسجام دفاعی را بیشتر می‌کند.

بلژیک با انگیزه بالایی رو در روی ایران قرار می گیرد

ترابیان درباره دیدار آینده ایران مقابل بلژیک نیز اظهار داشت: بلژیک تیمی قدرتمند و با کیفیت است که از نظر رنکینگ فیفا نیز بالاتر از ایران قرار دارد و از لحاظ فیزیکی و تاکتیکی تیمی منسجم محسوب می‌شود. این تیم با انگیزه بالایی وارد مسابقه بعدی خواهد شد و ایران باید از نظر ذهنی و فنی آمادگی کامل داشته باشد.

نتیجه مساوی مقابل بلژیک قابل قبول خواهد بود

وی در پایان با بیان اینکه نتیجه تساوی در بازی‌های آینده می‌تواند قابل قبول باشد، گفت: اگر ایران بتواند حداقل یک امتیاز از دیدارهای بعدی کسب کند، نتیجه مطلوبی خواهد بود. همچنین باید فضای تیم ملی به گونه‌ای مدیریت شود که انگیزه و هیجان بازیکنان حفظ شود و از حواشی دور بمانند.

این کارشناس فوتبال در پایان تأکید کرد: تیم ملی متعلق به همه مردم است و باید با این نگاه از آن حمایت شود تا بتواند در ادامه رقابت‌ها نتایج بهتری کسب کند.