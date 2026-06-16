بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال ایران به مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل نیوزیلند در دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در شرایطی که به دلیل تاخیر غیر موجه در فرآیند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی در فرودگاه لس آنجلس با تاخیر به سمت تیخوانا پرواز کردند، ساعت ۱:۳۰ به وقت محلی وارد فرودگاه این شهر شدند.

در زمان بازگشت ملی‌پوشان به تیخوانا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی، هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون و سفیر ایران در مکزیک در فرودگاه به استقبال ملی‌پوشان رفته و ضمن خسته نباشید به آنها خوش‌آمد گفتند.