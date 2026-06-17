واکنش محبی به یک خوشحالی جنجالی/ وینگر ایران: قصد و غرضی در کار نبود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته (سه شنبه ۲۶ خرداد) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان و محمد محبی گل های تیم کشورمان در این بازی را به ثمر رساندند.

پس از گلزنی محبی او خوشحالی جنجالی رو به سکوها داشت که باعث شد رسانه های مختلفی در جهان به آن بپردازند. در همین حال او با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: «شادی گل دیروز به دور از قصد و غرض خاصی فقط شادی بعد از گل بود مثل تمام بازیکنای دیگه و من همیشه به تمام ایرانیان عزیز باهر عقیده و نظر احترام میزارم و دوسشون دارم و بازم تشکر میکنیم بابت حمایت بی نظیر دیروزتون در لس آنجلس»