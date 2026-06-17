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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

واکنش محبی به یک خوشحالی جنجالی/ وینگر ایران: قصد و غرضی در کار نبود

واکنش محبی به یک خوشحالی جنجالی/ وینگر ایران: قصد و غرضی در کار نبود

پس از واکنش های جهانی به خوشحالی بعد از گل محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران به نیوزیلند در جام جهانی او با انتشار متنی در فضای مجازی اعلام کرد که قصد و غرضی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته (سه شنبه ۲۶ خرداد) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان و محمد محبی گل های تیم کشورمان در این بازی را به ثمر رساندند.

پس از گلزنی محبی او خوشحالی جنجالی رو به سکوها داشت که باعث شد رسانه های مختلفی در جهان به آن بپردازند. در همین حال او با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: «شادی گل دیروز به دور از قصد و غرض خاصی فقط شادی بعد از گل بود مثل تمام بازیکنای دیگه و من همیشه به تمام ایرانیان عزیز باهر عقیده و نظر احترام میزارم و دوسشون دارم و بازم تشکر میکنیم بابت حمایت بی نظیر دیروزتون در لس آنجلس»

واکنش محبی به یک خوشحالی جنجالی/ وینگر ایران: قصد و غرضی در کار نبود

کد مطلب 6862744

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