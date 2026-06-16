واکنش زلاتان به خوشحالی گل جنجالی محبی در بازی با نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان و محمد محبی گل های ایران را در این بازی به ثمر رساندند. خوشحالی بعد از گل محبی باعث شده تا برخی از رسانه های خارجی خبر از احتمال محرومیت او توسط فیفا دهند.
در همین رابطه زلاتان ابراهیموویچ ستاره سابق تیم ملی فوتبال سوئد که اکنون به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت آمریکا فعالیت دارد در رابطه با گل محبی گفت: من شور و اشتیاق را دوست دارم. اعتمادبهنفس را دوست دارم. اینکه بازیکنان شخصیت خودشان را نشان بدهند را هم دوست دارم. اما در چنین صحنه بزرگی مثل جام جهانی، باید در نحوه شادی گل هوشمند بود.
او ادامه داد: گل فوقالعاده بود، لحظه بسیار بزرگی رقم خورد و همه باید درباره فوتبال او صحبت میکردند. اما در عوض، حالا همه درباره شادی گل او صحبت میکنند. وقتی برای کشورت در جام جهانی گل میزنی، همان باید کافی باشد.
زلاتان افزود: محبی بازی بسیار خوبی انجام داد، اما گاهی احساسات بر بازیکن غلبه میکند و تصمیمهایی میگیرد که معمولاً نمیگیرد. جام جهانی در سراسر دنیا توسط میلیونها نفر دیده میشود. هر حرکت بزرگنمایی میشود و هر ژست زیر ذرهبین قرار میگیرد. از نظر من، باید درباره عملکرد او صحبت میشد، نه حاشیهای که بعد از آن ایجاد شد. چون وقتی در چنین مسابقهای گل میزنی، باید خودِ گل برای همیشه به یاد بماند، نه شادی پس از آن.
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