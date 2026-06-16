۷۰۰ بسته چای تقلبی در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفری‌راد صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف قرارگاه حقوقی و قضایی و با هدف صیانت از سلامت و بهداشت عمومی جامعه، این محموله چای تقلبی که با نام و نشان یک برند شناخته شده در بازار عرضه می‌شد شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این اقدام با رصد و پیگیری‌های انجام شده و در چارچوب مقابله با عرضه کالاهای تقلبی و غیرمجاز در سطح بازار انجام گرفت.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان بیان کرد: در این خصوص برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی به آن مطابق قانون در حال انجام است.

جعفری‌راد گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که سلامت عمومی و حقوق مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.