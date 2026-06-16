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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود

فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود

مدیر بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: ظرفیت پذیرش گردشگران در فاز یک روددره فرحزاد در روزهای پایانی هفته به طور کامل تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیع‌زاده در حاشیه بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران از روددره فرحزاد اظهارکرد: استقبال شهروندان به‌ویژه ساکنان غرب تهران از طبیعت بکر این منطقه بیشتر از انتظار بوده و در ساعت‌های نخست روزهای پایانی هفته، ظرفیت استقرار خانواده‌ها و گردشگران تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به نزدیک بودن فرایند تکمیل و تحویل فاز دوم در هفته‌های آینده، اعلام کرد: این شرکت آمادگی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فاز دوم برای خدمات‌رسانی به شهروندان را دارد. در فاز دوم این پروژه، طرح «گردشگری شبکه‌ای» با موضوعاتی مانند سلامت، خانواده، بازی‌های بومی و مسابقات ورزشی اجرا خواهد شد.

به گفته رفیع‌زاده، فاز دوم اکوپارک روددره فرحزاد طبق برنامه در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و فاز سوم نیز تا محدوده کن و امامزاده داوود (ع) در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری کامل از این پروژه در توسعه فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد و با تکمیل اکوپارک، این محدوده به یکی از محورهای مهم پیاده‌روی، ورزش و طبیعت‌گردی تهران تبدیل می‌شود.  

مدیر بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران یادآور شد: پیش از ورود شهرداری، این منطقه با آسیب‌های اجتماعی و انباشت زباله مواجه بود و اجرای فاز نخست در سال گذشته گام مهمی در پاکسازی و ساماندهی آن بود.

کد مطلب 6861644
محمد رضازاده

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