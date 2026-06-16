به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیع‌زاده در حاشیه بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران از روددره فرحزاد اظهارکرد: استقبال شهروندان به‌ویژه ساکنان غرب تهران از طبیعت بکر این منطقه بیشتر از انتظار بوده و در ساعت‌های نخست روزهای پایانی هفته، ظرفیت استقرار خانواده‌ها و گردشگران تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به نزدیک بودن فرایند تکمیل و تحویل فاز دوم در هفته‌های آینده، اعلام کرد: این شرکت آمادگی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فاز دوم برای خدمات‌رسانی به شهروندان را دارد. در فاز دوم این پروژه، طرح «گردشگری شبکه‌ای» با موضوعاتی مانند سلامت، خانواده، بازی‌های بومی و مسابقات ورزشی اجرا خواهد شد.

به گفته رفیع‌زاده، فاز دوم اکوپارک روددره فرحزاد طبق برنامه در تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و فاز سوم نیز تا محدوده کن و امامزاده داوود (ع) در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری کامل از این پروژه در توسعه فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد و با تکمیل اکوپارک، این محدوده به یکی از محورهای مهم پیاده‌روی، ورزش و طبیعت‌گردی تهران تبدیل می‌شود.

مدیر بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران یادآور شد: پیش از ورود شهرداری، این منطقه با آسیب‌های اجتماعی و انباشت زباله مواجه بود و اجرای فاز نخست در سال گذشته گام مهمی در پاکسازی و ساماندهی آن بود.