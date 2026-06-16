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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

تداوم بارش باران در استان اردبیل

تداوم بارش باران در استان اردبیل

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد:طی امروز جو استان ناپایدار بوده و در برخی ساعات به‌ویژه ساعات ظهر و عصر رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: پیرو هشدار هواشناسی صادره قبلی، طی ۲۴ ساعت گذشته بارش در مناطقی از استان رخ داد.

بیشترین بارش از ایستگاه شهرستان اصلاندوز با ۱۵ میلی متر و شهرستان پارس‌آباد با ۷ میلیمتر به ثبت رسید.

براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (سه شنبه ۲۶ خرداد) جو استان ناپایدار بوده و در برخی ساعات به‌ویژه ساعات ظهر و عصر رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق مستعد با احتمال رخداد تگرگ و اصابت صاعقه پیش بینی می‌شود.

از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده با پایداری شرایط جوی، ضمن افزایش دمای هوا، آسمانی غالباً صاف در اکثر مناطق استان انتظار می‌رود. هر چند در ساعات بعد از ظهر و عصر رگبار و رعد و برق بویژه در مناطق کوهستانی استان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6861663

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