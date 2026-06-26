به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام محمد جعفرزاده، در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز، ایجاد اختلاف بر سر مذاکره و تفاهمنامه را تاکتیک جدید دشمن برای وحدتزدایی دانست و اظهار کرد: همه ما دغدغه انقلاب و نظام اسلامی را داریم و امروز تمام انرژی ما باید صرف خنثیسازی دشمنی آمریکا و اسرائیل شود. در این چند روز که عناصر غربگرا، بچههای انقلابی را به جان هم انداخته و به ریش همه میخندند، مطمئن باشید رهبری عزیز نظام بر امور اشراف کامل دارند، از عملکرد مسئولان در مذاکرات آگاهاند و مصالح مملکت را بیش از همه ما میدانند. اگر احساس کنند واقعاً خیانتی در مذاکرات و توافقات رخ میدهد، جلوی آن را خواهند گرفت.
مذاکره امروز ما یک مبارزه است
وی افزود: مذاکره امروز ما یک مبارزه است؛ در ادامه میدان و برای تکمیل نتیجه و تثبیت دستاوردهای آن انجام میشود. مذاکره امروز برای آشتی، ابراز دوستی، از روی اعتماد یا از موضع ضعیف شکستخورده نیست، بلکه از موضعِ قدرتمند پیروز است. به همین دلیل اصلاً نگران نتیجهبخشی مذاکره و توافق نیستیم، چراکه اگر دشمن با زیادهخواهی و بمباران مجدد میز مذاکره، به مخاصمه بازگردد، ما نیز به وضعیت پیشین برمیگردیم.
تمرکز دشمن بر جنگ شناختی علیه ملت ایران است
جعفرزاده با اشاره به میدان جنگ شناختی دشمن، تصریح کرد: آنچه بیش از میدان جنگ نظامی باید مراقبت کرد، تمرکز دشمن بر جنگ شناختی علیه ملت ایران است. مطالبهگری صحیح اشکالی ندارد، اما باید مراقب دودستگیها، اختلافافکنیها و تفرقهاندازی در خیابان بود. باطلالسحر این طراحیها و اقدامات دشمن، ولایتمداری و اطاعتپذیری محض از رهبر معظم انقلاب است.
امام جمعه اصلاندوز بهمناسبت ایام محرم، به تبیین نقش محوری حضرت زینب(ع) در حماسه عاشورا پرداخت و خاطرنشان کرد: در روزگاری که بانوان مسلمان با هجمههای هویتی، رسانههای تحریفگر و گفتمانهای غربمحور روبهرو هستند، بازخوانی شخصیتهای تاریخساز اسلام، ضرورتی حیاتی برای بازتعریف هویت و کنشگری زن مسلمان است. در این میان، بازخوانی تمدنی شخصیت حضرت زینب(س) برای جهان امروز، جایگاهی ویژه دارد.
حجت الاسلام جعفرزاده ادامه داد: از این شخصیت بزرگ، کمتر به ظرفیتهای تمدنی و معاصرشان پرداخته شده؛ در حالی که ایشان میتوانند الگویی کامل برای زن امروز باشند؛ زنی که در دل فاجعه، نه تنها تاب آورد، بلکه تاریخ را بازنویسی کرد و پیام حق را تا قلب نظام سلطه پیش برد. شخصیت حضرت زینب(س) الگویی کارآمد برای رویارویی با چالشهای امروز زنان مسلمان است.
وی تصریح کرد: حضرت زینب کبری(س) فقط یک شخصیت تاریخی برای سوگواری نیست؛ ایشان الگوی تمدنی زن مسلمان است که در تاریکترین لحظات، با عقل، ایمان و زبان، مسیر تاریخ را تغییر داد، حافظ حقیقت بود و پیام عدالت را زنده نگه داشت. امروز، زن مسلمان بیش از هر زمان دیگری به این الگو نیاز دارد تا در میان هجمههای رسانهای، بحرانهای هویتی و فشارهای فرهنگی، هویت خود را بازیابد و نقشی فعال و مؤثر در جهان ایفا کند.
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