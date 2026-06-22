سه چالش تیم ملی والیبال ایران/ توصیه برای نتیجه گرفتن در هفته دوم

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ گفت: عملکرد تیم ملی در هفته نخست را با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود داشت، از جمله شرایط جنگی باید ارزیابی کرد. به هر حال این مسئله حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بر ذهن و روان بازیکنان اثر گذاشت و موجب شد آمادگی ذهنی لازم را نداشته باشند. با این حال، من معتقدم میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و همانند همیشه متأسفانه شروع خوبی نداشتیم. این موضوع باید آسیبشناسی شود.
وی افزود:به خاطر شرایط جنگی ما قبل از لیگ ملتها دیدارهای تدارکاتی خوبی نداشتیم و این مسئله روی عملکرد ملیپوشان تأثیر گذاشت. باید بررسی شود چرا در شروع مسابقات دیر وارد فاز رقابتی میشویم و دیر به شرایط بازی میرسیم و دیر به خودمان میآییم. این موضوع نیازمند تحلیل دقیق است. تیم ملی نسبت به دوره گذشته که در بخش سرویس پیشرفت داشتیم، متأسفانه دچار افت شدهایم. خطای فردی ما بسیار بالا بود و زمانی که خطای فردی افزایش پیدا کند، پیروزی در مسابقه دشوار میشود. در عین حال، جوانگرایی نیز بیتأثیر نبوده است. در هر صورت، تعدادی بازیکن جوان به تیم اضافه شدهاند و این تصمیم درستی بوده است و باید به جوانان فرصت و اعتماد داده شود.
کارخانه ادامه داد: کادر فنی و تکتک بازیکنان تلاش خود را انجام دادهاند و من چهره بازیکنان را مشاهده میکردم که با تمام وجود در حال تلاش و جنگیدن بودند. کادر فنی همه تلاش خود را به کار گرفته است اما در مجموع هفته نخست مطلوب نبود و باید برای هفتههای بعدی جبران شود. باید هفته نخست را فراموش کنیم و برای ادامه رقابتها با تمرکز بیشتر وارد میدان شویم. ما اگر بخواهیم از نظر فنی پیشرفت کنیم، باید بدانیم میزان خطا و اشتباهات ما بسیار بالا بوده و این مسئله باید کاهش پیدا کند. در هفته دوم باید با دقت و تمرکز بیشتری وارد مسابقات شویم.
وی افزود: تیم در برخی مقاطع دچار نوسان عملکردی بود؛ بهگونهای که مقابل تیمهایی مانند بلغارستان عملکرد مطلوبی نداشتیم، اما در دیدار مقابل آرژانتین نمایش خوبی داشتیم. این موضوع حتی در اوج والیبال و در نسل طلایی نیز گاهی رخ میداد، اما در مقطع فعلی باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد هفته نخست باید بهصورت دقیق بررسی، آسیبشناسی و تجزیه و تحلیل شود تا مشخص گردد این نوسانات ناشی از چه عواملی است و چه عواملی میتواند ما را به موفقیت برساند. این موضوع باید در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً با آشنایی و درایتی که از رئیس فدرسیوان داریم، این آسیبشناسی انجام خواهد شد.
کارشناس والیبال خاطرنشان کرد: باید بررسی شود چرا ما در شروع رقابتها همواره با مشکل مواجه بودهایم و هیچگاه شروع مطلوبی نداشتهایم. لازم است تمرینات، دیدارهای تدارکاتی و همچنین مسائل مرتبط با امکانات بهطور دقیق بررسی شود. همچنین اگر بازیکنان یا کادر فنی دچار ایراداتی هستند، باید این موارد نیز مورد آسیبشناسی قرار گیرد. امیدواریم در هفته دوم، بازیکنان بتوانند این شرایط را جبران کنند. این مسئله نیازمند اصلاح است و باید با دقت بیشتری برطرف شود تا عملکرد تیم بهبود یابد.
کارخانه بااشاره به شروع بد تیم ملی در لیگ ملتها خاطرنشان کرد: این موضوع باید بهطور کامل آسیبشناسی، تجزیه و تحلیل و بررسی شود تا مشخص گردد مشکل از کجا ناشی میشود؛ از تمرینات، دیدارهای تدارکاتی یا مسائل دیگر. باید بررسی شود که آیا تمرینات ایراد دارد یا شرایط آمادهسازی مناسب نبوده است. در هر صورت این مسئله نیازمند بررسی دقیق است. بازیکنان باید رویکرد خود را تغییر دهند و با روحیه جنگندگی بیشتری وارد مسابقات شوند. والیبال یک ورزش بازیکنمحور است و بیشترین تأثیر در نتیجه را بازیکنان دارند. باید با کاهش خطاهای فردی، افزایش هماهنگی تیمی و استفاده بهتر از تمامی ظرفیتها و پتانسیلها، شرایط تیم بهبود یابد. امیدوارم تیم ملی در هفته دوم رقابتها بتواند عملکرد بهتری ارائه دهد و نتایج بهتری کسب کند.
وی گفت: من خاطرم است حدود هفت یا هشت سال پیش، دیداری بین استقلال و پرسپولیس برگزار شد که در آن سال، پرسپولیس از نظر مهرهای نسبت به استقلال شرایط بهتری داشت. در آن زمان، سرمربی تیم فوتبال استقلال شفر بود. من این مسابقه را دیدم و پس از پایان بازی، در مصاحبهای از شفر سؤال شد که چه اتفاقی افتاد که در این بازی به پیروزی رسیدید، در حالی که پرسپولیس از نظر مهرهای و تیمی قویتر به نظر میرسید. در جواب گفت ما دو برابر توان خودمان دویدیم تا این بازی را ببریم. بنابراین من از همان صحبتها استفاده میکنم و معتقدم اگر میخواهیم در هفته دوم نتیجه بهتری بگیریم، باید تلاش بیشتری داشته باشیم و برای جبران هفته اول وارد میدان شویم. ما در هفته نخست عملکرد خوبی نداشتیم و باید در هفته دوم با تلاش بیشتر برای جبران وارد مسابقات شویم.
سرمربی سابق تیم ملی والیبال افزود: پیاتزا جزو ده مربی برتر دنیاست بنابراین تیم ایران از نظر فنی و مربیگری در سطح بالایی قرار دارد. این کادر فنی نیز توانمند است و کار خود را بهخوبی انجام میدهد. بازیکنان باید رویکرد خود را تغییر دهند و رویکرد پیروزی و برنده شدن را در پیش بگیرند؛ با کاهش خطاها و افزایش روحیه جنگندگی باید برای پیروزی جنگید و مبارزه کرد. در برخی مواقع لازم است تیم با تلاش بیشتر و با انگیزه بالاتر وارد میدان شود و زود تسلیم نشود و برای کسب امتیاز بجنگد.
کارشناس والیبال خاطرنشان کرد: من به تیم ملی امیدوارم و به بازی برمیگردند. چهار هفته اول را میتوان در قالب بازیهای تدارکاتی در نظر گرفت و نتایج آن را فراموش کرد. لیگ جهانی فرصتی برای بازیکنان جوان است تا تواناییهای خود را به چالش بکشند. نسل گذشته چنین فرصتی نداشت، اما نسل امروز باید از این فرصت استفاده کند. والیبال امروز حاصل تلاش نسلهای گذشته است و باید این چرخه ادامه پیدا کند؛ بهگونهای که تیمهای پایه، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان بهصورت پیوسته در مسیر رشد قرار گیرند. در حال حاضر نقش بازیکنان بسیار پررنگ است و باید عملکرد خود را بهصورت مستمر آنالیز کنند و سطح توقع خود را بالا ببرند، زیرا جامعه از آنها انتظار دارد. بازیکنان باید با هوشیاری و دقت بیشتر وارد مسابقات شوند و با افزایش تلاش، تمرکز و کاهش خطاها عملکرد بهتری ارائه دهند.
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