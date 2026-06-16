استاندار تهران: پایتخت ۵ برابر ظرفیت اکولوژیک خود جمعیت پذیرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح سه شنبه در گفتگویی رسانه ای با بیان اینکه موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است، گفت: مشکلات کنونی در حوزه آب، برق و سوخت نتیجه سال‌ها افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و فشار فزاینده بر منابع طبیعی است.

او با اشاره به وضعیت جمعیتی استان تهران اظهار کرد: تهران در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور شرایط متفاوتی دارد، طی چند دهه گذشته بارگذاری گسترده جمعیتی در این استان انجام شده و همین موضوع فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌ها و منابع طبیعی وارد کرده است.

ظرفیت اکولوژیک تهران برای حدود چهار و نیم میلیون نفر برآورد می‌شد

به گفته استاندار تهران، ظرفیت اکولوژیک تهران در شرایطی که محدوده جغرافیایی آن گسترده‌تر از امروز بود، برای حدود چهار و نیم میلیون نفر برآورد می‌شد، اما اکنون در همین پهنه جغرافیایی بیش از ۲۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند.

معتمدیان افزود: در واقع جمعیتی حدود پنج برابر ظرفیت اکولوژیک تهران در این منطقه مستقر شده است؛ موضوعی که آثار آن را امروز در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین آب، محیط زیست و خدمات شهری مشاهده می‌کنیم.

او خشکسالی‌های چند سال اخیر و کاهش بارندگی‌ها را از دیگر عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست و گفت: به دلیل افت منابع آب سطحی، وابستگی به سفره‌های زیرزمینی افزایش یافته است، این روند پیامدهای زیست‌محیطی متعددی از جمله پدیده فرونشست زمین را در استان تهران به همراه داشته است.

عضو هیئت دولت همچنین از کمبود برق در پایتخت سخن گفت و اظهار کرد: در حال حاضر استان تهران با حدود سه هزار مگاوات ناترازی برق مواجه است که مدیریت مصرف را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مصرف سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: براساس گزارشی که در نشست اخیر استانداران با رئیس‌جمهور ارائه شد، کشور روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر ناترازی بنزین دارد.

اگر روند فعلی ادامه یابد، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار باید صرف واردات بنزین شود

معتمدیان هشدار داد، تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کند و افزود: اگر روند فعلی ادامه یابد، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار باید صرف واردات بنزین شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است.

استاندار تهران تأکید کرد: دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود مدیریت مصرف انرژی را به عنوان یک گفتمان عمومی دنبال کرده و در این مسیر مشارکت مردم را عامل اصلی موفقیت می‌داند.

او گفت: تجربه پویش‌های صرفه‌جویی در سال گذشته نشان داد که همراهی مردم می‌تواند آثار ملموسی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. بدون مشارکت عمومی، عبور از چالش‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.

معتمدیان همچنین از برگزاری برنامه‌ای با محوریت «حکمرانی هم‌افزا» خبر داد و گفت: این طرح با هدف هماهنگی میان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست تا ظرفیت‌های مدیریتی کشور برای عبور از شرایط کنونی بسیج شود.

او در پایان با تأکید بر نقش مشترک دولت و مردم در مدیریت بحران‌های انرژی گفت: حفظ ثبات در شرایط فعلی نیازمند دو رکن اساسی است؛ نخست تلاش و برنامه‌ریزی مسئولان و دوم همراهی و مشارکت مردم. بدون این دو مؤلفه، مدیریت پایدار منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.