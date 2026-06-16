اتصال سامانه «شناسنامه فنی ساختمان» به طور آزمایشی در ۶ استان به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی همراه با رونمایی از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن ذغال سنگ زیرزمینی کشور و امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار ‌شد.

امین مقومی، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در این مراسم، گفت: طی تفاهم‌نامه نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت کار به دنبال همکاری و تبادل نظر از نزدیک هستیم تا با سنجش صلاحیت از حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان جلوگیری شود.

وی افزود: یکی از اهداف ارتقا کیفیت ساختمان‌سازی با محوریت ایمنی کارگران بوده که یکی از حلقه‌های مهم این صنعت است.

وی تاکید کرد: بیشترین فراوانی حوادث کشور در حوزه کسب و کار مربوط به ساخت و ساز است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: امید است در این مشارکت اقدامات بهتری انجام شود و این تفاهم‌نامه با هدف ارتقا کیفیت کار در ساختمان‌سازی است که شاهد کاهش حوادث باشیم.

وی با بیان اینکه پایش مستقیم، آمار حوادث کشور را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: این سازمان علاوه‌بر بیش از ۶۲۰ هزار منابع انسانی دارای ۲۱ هزار دفتر نمایندگی در کشور است که بازدیدهای دوره‌ای دارند که این ظرفیت کمک بسیاری به کاهش حوادث ناشی از کار در حوزه ساخت و ساز خواهد داشت.

مقومی با اشاره به اتصال سامانه شناسنامه فنی ساختمان در ۶ استان، عنوان کرد: تا یک ماه آینده به طور آزمایشی این سامانه در ۶ استان کشور بهم متصل خواهند شد. البته این طرح آماده اجرا است اما نیاز به بررسی و بازنگری نهایی دارد تا با چالش کمتر عملیاتی شود.

وی افزود: این طرح طی ۳ ماه آینده برای تمام کشور اجرایی می‌شود که به این ترتیب، گزارش ایمنی کار توسط مهندسان در این سامانه به روز و دقیق ثبت خواهد شد.

مقومی به ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای کمک به تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: ما در این سازمان می‌توانیم بازوی سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان همکاری بیشتر با وزارت کار را پیشنهاد داد و گفت: این سازمان می‌تواند به عنوان عضوی از شورای عالی حفاظت فنی این وزارتخانه بدون حق رای باشد و همکاری‌ و هم‌افزایی بیشتری شکل بگیرد.