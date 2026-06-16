ادغام بینایی و حافظه در یک تراشه نوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پژوهشگران تراشه‌ای توسعه داده‌اند که نحوه همکاری چشم و مغز انسان را تقلید می‌کند. این تراشه کوچک با استفاده از «اکسید ایندیوم آلاییده‌شده» ساخته شده و با هدف کاهش وابستگی به پردازشگرهای خارجی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در کاربردهایی مانند خودروهای خودران طراحی شده است.

این پژوهش با همکاری دانشگاه RMIT، دانشگاه دیکین و دانشگاه ملبورن انجام شده است. به گفته محققان، این تراشه قابلیت‌های حسگری، پردازش و ذخیره‌سازی داده را در یک پلتفرم واحد ادغام می‌کند و نیاز به قطعات سخت‌افزاری جداگانه را که معمولاً موجب کندی سیستم‌های بینایی ماشینی می‌شوند، از بین می‌برد.

برخلاف سامانه‌های تصویربرداری متداول که داده‌ها را برای پردازش به واحدهای خارجی ارسال می‌کنند، تراشه جدید محاسبات را مستقیماً در محل دریافت نور انجام می‌دهد. لایه حسگر این تراشه که هزاران بار نازک‌تر از موی انسان است، به گونه‌ای مهندسی شده که هم به نور واکنش نشان دهد و هم اطلاعات را در طول زمان حفظ کند؛ قابلیتی که عملکرد آن را به سیستم بینایی انسان نزدیک‌تر می‌کند.

به باور پژوهشگران، این فناوری می‌تواند مصرف انرژی را کاهش داده و سرعت واکنش سیستم‌ها را در محیط‌های واقعی افزایش دهد. این تراشه تاکنون با نور فرابنفش آزمایش شده و محققان در تلاش‌اند قابلیت آن را به طیف نور مرئی و مادون قرمز نیز گسترش دهند.

تراشه جدید قادر است دریافت نور، پردازش سیگنال‌ها و ذخیره‌سازی اطلاعات بصری را به‌صورت همزمان در یک بستر واحد انجام دهد؛ ویژگی‌ای که می‌تواند راه را برای نسل جدید سیستم‌های هوشمند بینایی هموار کند.