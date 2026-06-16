تأکید بانک مرکزی بر تقویت همکاری پولی در اتحادیه پایاپای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) با حضور نمایندگان بانکهای مرکزی کشورهای عضو در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بهصورت مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر کودهئی معاون روابط بینالملل بانک مرکزی با قدردانی از مشارکت فعال اعضا و اقدامات دبیرخانه اتحادیه، بر نقش این نهاد در تقویت سازوکارهای تسویه پرداختهای مربوط به صادرات و واردات میان کشورهای عضو تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد جهانی اظهار کرد: تحولات ژئوپلیتیک، افزایش عدم قطعیتهای اقتصادی و پیشرفت سریع فناوریهای مالی، ضرورت توسعه سازوکارهای کارآمد، منعطف و منطقهمحور را برای افزایش تابآوری اقتصادها در برابر شوکهای خارجی دوچندان کرده است.
معاون بینالملل بانک مرکزی اتحادیه پایاپای آسیا را بستری راهبردی برای توسعه همکاریهای پولی و مالی دانست و چند محور کلیدی برای تقویت عملکرد این اتحادیه را مطرح کرد.
از جمله این محورها میتوان به توسعه استفاده از پولهای ملی کشورهای عضو در تسویه پرداختهای تجاری، ارتقای زیرساختهای فنی و پیامرسانی مالی اتحادیه، اتصال سامانههای پرداخت بانکهای مرکزی اعضا و همچنین بررسی ظرفیت استفاده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی اشاره کرد.
وی همچنین بر اهمیت تقویت چارچوبهای مدیریت ریسک در سازوکارهای این اتحادیه برای افزایش کارایی و پایداری آن تأکید کرد.
در این نشست دکتر خالصی دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا نیز حضور داشت و نمایندگان بانکهای مرکزی کشورهای عضو درباره راهکارهای توسعه همکاریهای پولی و مالی و ارتقای سازوکارهای تسویه منطقهای به تبادل نظر پرداختند.
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