زمین مورد برای پارک علم و فناوری استان زنجان تأمین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در جلسه شورایبرنامه‌ریزیاستانزنجان، با اشاره به رویکرد جدید استان زنجان در توسعه زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصاد نوآورانه، ایجاد پیوند واقعی میان مراکز فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بدنه صنعت است و بر همین اساس، پیشنهاد ایجاد یک شهرک صنعتی دانش‌بنیان در مجاورت شهرک صنعتی زنجان مطرح شده است.

وی افزود: در این مدل، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر می‌شوند و همین همجواری می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های فناورانه، انتقال دانش، حل مسائل صنعتی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان را تسهیل کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه استانداری آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد، تصریح کرد: در صورت موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این پروژه طی ۵ تا ۶ ماه آینده قابلیت آماده‌سازی و واگذاری خواهد داشت.

بیات‌منش ادامه داد: برای اجرای این طرح، حدود ۲۵ تا ۳۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که این اراضی به‌صورت رایگان در اختیار پارک علم و فناوری قرار خواهد گرفت تا فرآیند توسعه زیست‌بوم فناوری استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این اراضی گفت: تمامی زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر خدمات زیربنایی برای این محدوده تأمین خواهد شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان بدون دغدغه وارد فرآیند استقرار و فعالیت شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان درباره برآورد هزینه‌های آماده‌سازی این اراضی نیز اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه آماده‌سازی هر هکتار زمین بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود که شامل اجرای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی کامل برای استقرار واحدهای فناور است.

بیات‌منش با تأکید بر مزیت‌های توسعه این شهرک دانش‌بنیان عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این الگو، کاهش هزینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است، چراکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های زیرساختی و زمین توسط دولت و استان تأمین می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، نزدیکی این مجموعه به واحدهای صنعتی موجب خواهد شد ارتباط میان صنعت و فناوری از حالت شعاری خارج شده و همکاری‌های واقعی و کاربردی میان دو بخش شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: این مدل همچنین مانع از آن خواهد شد که اراضی مرتبط با فناوری و نوآوری به پروژه‌های صرفاً تجاری و سوداگرانه تبدیل شوند؛ موضوعی که در برخی استان‌ها تجربه شده و عملاً اهداف توسعه فناوری را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به تجربه زمین ۱۶ هکتاری قبلی در ورودی شهر زنجان گفت: پیش از این زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در ورودی شهر زنجان برای توسعه مجموعه‌های فناوری مطرح بود، اما به‌دلیل ارزش بالای تجاری آن محدوده و نگرانی‌هایی که درباره تغییر کاربری و استفاده‌های غیرمرتبط وجود داشت، این گزینه برای توسعه اکوسیستم فناوری استان مناسب تشخیص داده نشد.

بیات‌منش تصریح کرد: سیاست استان بر این است که اراضی مرتبط با فناوری صرفاً در خدمت توسعه نوآوری، تولید دانش‌بنیان و اشتغال تخصصی قرار گیرد و از هرگونه انحراف از اهداف اصلی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه ایجاد خوشه‌های نوآوری یکی از اهداف اصلی این طرح است، افزود: استقرار شرکت‌های فناور در کنار صنایع می‌تواند به شکل‌گیری خوشه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و فناورانه منجر شود و استان زنجان را به یکی از قطب‌های نوآوری و تولید دانش‌بنیان در منطقه تبدیل کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تأکید کرد: استان زنجان از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و دانشگاهی قابل توجهی برخوردار است و ایجاد چنین شهرکی می‌تواند حلقه مفقوده ارتباط میان دانشگاه، فناوری و صنعت را تکمیل کند.

بیات‌منش ابراز امیدواری کرد با همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حمایت دستگاه‌های اجرایی، این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شود و زمینه‌ساز تحولی جدی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان زنجان باشد.