حضور شرکت عصاره طلایی تبریز در نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۶

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زردینه با عرضه این محصولات، گامی مهم در مسیر تأمین مواد اولیه باکیفیت داخلی و رقابت با برندهای معتبر جهانی در صنعت فرآوردههای تخممرغی برداشته است.
پاسخ زردینه به نیاز صنعت غذا به مواد اولیه باکیفیت داخلی
مدیرعامل شرکت عصاره طلایی تبریز، با اشاره به حضور فعال برند زردینه در نمایشگاه امسال ایران آگروفود، گفت: زردینه در این نمایشگاه محصولی تخصصی و کاربردی را به فعالان صنعت غذا معرفی خواهد کرد که میتواند بخشی مهم از نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه باکیفیت، ایمن و پایدار را تأمین کند.
علیرضا باقری تصریح کرد: پس از بررسی دقیق بازار و شناسایی خلأ موجود در تأمین مواد اولیه داخلی مبتنی بر تخممرغ، به این نتیجه رسیدیم که تولید انواع پودر تخممرغ باکیفیت میتواند وابستگی صنایع غذایی کشور به نمونههای خارجی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی افزود: محصولات جدید زردینه حاصل بیش از دو سال تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری تخصصی و بهرهگیری از دانش فنی مشاوران خارجی در ساخت و احداث خطوط تولید این محصول است. این محصولات از نظر کیفیت، ایمنی، پایداری عملکرد و صرفه اقتصادی، ظرفیت رقابت جدی با نمونههای خارجی را دارند.
مدیرعامل زردینه با اشاره به کیفیت پودر سفیده تخممرغ این برند و شاخصهایی مانند ایمنی میکروبی بالا، خلوص مناسب و عملکرد فنی مطلوب، اظهار کرد: محصولات جدید زردینه در کنار کیفیت بالا، از نظر اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان جذاب هستند و میتوانند ضمن ارتقای کیفیت محصول نهایی، به کاهش بهای تمامشده تولید در صنایع غذایی کمک کنند.
مدیرعامل شرکت عصاره طلایی تبریز، بار میکروبی بسیار پایین، میزان پروتئین بالا و عملکرد کاربردی مطلوب را از مهمترین دلایل استقبال صنعتگران حوزه غذا از محصولات جدید زردینه در مدت کوتاه عرضه آن عنوان کرد.
پودر تخممرغ زردینه؛ کیفیت پایدار، عملکرد ماندگار
پودر تخممرغ زردینه حاصل فرآوری تخممرغ تازه و کاملاً پاستوریزه است که با استفاده از فناوری پیشرفته اسپریدرایر اروپایی تولید میشود. این محصول با ماندگاری بالا، قابلیت انحلال مناسب و حفظ ویژگیهای طبیعی تخممرغ، گزینهای ایدهآل برای صنایع غذایی، قنادی، نانوایی صنعتی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی محسوب میشود.
پودر سفیده تخممرغ زردینه با تمرکز بر خلوص پروتئین، ایمنی میکروبی و عملکرد صنعتی، انتخابی حرفهای برای تولیدکنندگانی است که به کیفیت پایدار و نتیجه قابل تکرار در فرمولاسیون خود نیاز دارند. این محصول با ویژگیهایی مانند فومینگ، حجمدهی و پایداری ساختار، میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات غذایی ایفا کند.
پودر سفیده تخممرغ زردینه بهطور ویژه برای کاربردهایی طراحی شده است که در آنها قوام، حجمدهی و پایداری بافت اهمیت بالایی دارد. این محصول با برخورداری از میزان پروتئین بالا و عملکرد ویپینگ مطلوب، امکان تولید محصولاتی سبک، حجیم، یکنواخت و پایدار را برای تولیدکنندگان فراهم میکند.
پودر زرده تخممرغ زردینه نیز بهگونهای تولید شده است که ضمن کمک به تشکیل و پایداری امولسیون، در بهبود بافت، رنگ و طعم محصول نهایی نقش مؤثری داشته باشد. این محصول میتواند در صنایع تولید سس، مایونز، فرآوردههای قنادی، نانهای صنعتی و سایر محصولات غذایی کاربرد گستردهای داشته باشد.
پودر تخممرغ کامل زردینه نیز ترکیبی متعادل از ویژگیهای سفیده و زرده را ارائه میدهد. این محصول برای تولیدکنندگانی مناسب است که به دنبال جایگزینی آسان، پایدار، قابل جایگزینی و کمریسک برای تخممرغ تازه هستند. کاهش وابستگی به تخممرغ تازه، سهولت نگهداری، کاهش ضایعات و افزایش ثبات فرمولاسیون از مهمترین مزایای استفاده از این محصول است.
چرا پودر تخممرغ زردینه میتواند جایگزین مایع پاستوریزه و تخممرغ تازه شود؟
ماندگاری بالا، حتی تا ۲ سال، یکی از مهمترین مزایای انواع پودر تخممرغ زردینه است. این در حالی است که سفیده مایع، حتی در شرایط نگهداری یخچالی، تنها برای مدت محدودی کیفیت خود را حفظ میکند و پس از چند روز در معرض افت کیفیت و فساد قرار میگیرد. این موضوع در کارخانههای بزرگ به معنای افزایش ریسک ضایعات، توقف تولید و هدررفت سرمایه است.
در مقابل، پودر تخممرغ به دلیل کاهش شدید رطوبت، ماندگاری بسیار بالاتری دارد و میتوان آن را در شرایط خشک و خنک، برای مدت طولانی بدون افت محسوس کیفیت نگهداری کرد.
از سوی دیگر، کیفیت و غلظت سفیده تخممرغ تازه و مایع ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند فصل، تغذیه مرغ، نژاد و شرایط نگهداری تغییر کند. این نوسان میتواند در فرمولاسیونهای حساس صنعتی باعث تغییر در بافت، طعم، حجمدهی و کیفیت محصول نهایی شود. یکی از مهمترین دلایل گرایش صنایع غذایی به استفاده از پودر تخممرغ، استاندارد بودن ترکیب، میزان پروتئین و قابلیتهای عملکردی آن است.
فرآیند تولید پودر تخممرغ زردینه شامل مراحل کنترلشده پاستوریزاسیون و خشککردن است که به کاهش مؤثر ریسک آلودگیهای میکروبی کمک میکند. استفاده از این محصول در خطوط تولید، ریسک آلودگی را کاهش داده و به کارخانهها کمک میکند تا الزامات ایمنی و بهداشت مواد غذایی، از جمله اصول HACCP، را با سهولت و اطمینان بیشتری رعایت کنند.
همچنین زمانی که تولیدکننده سفیده مایع یا تخممرغ مایع خریداری میکند، بخش قابل توجهی از هزینه حملونقل و نگهداری مربوط به آن صرف می گردد. لذا با استفاده از پودر تخممرغ، این وزن و حجم اضافی حذف میشود و در نتیجه هزینههای لجستیک، حملونقل و انبارداری به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.
علاوه بر این، نگهداری محصولات مایع نیازمند سردخانه، مخازن برودتی و مصرف مداوم انرژی است؛ در حالی که پودر تخممرغ در بستهبندیهای استاندارد و در انبارهای خشک و خنک قابل نگهداری بوده و فضای بسیار کمتری اشغال میکند.
زردینه؛ باکیفیتترین برند فرآوردههای تخم مرغی
شرکت عصاره طلایی تبریز با تکیه بر زیرساختهای تولیدی پیشرفته، تجهیزات مدرن و سیستمهای یکپارچه کنترل کیفیت، با هدف تأمین نیاز تولیدکنندگان حرفهای در بازار داخلی و بازارهای صادراتی، اقدام به تولید انواع فرآورده های تخم مرغی شامل پودر تخممرغ کرده است.
صنایع تولیدکننده مواد غذایی، کارخانجات کیک و شیرینی، قنادیها، تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، تولیدکنندگان انواع نان و واحدهای صنعتی مصرفکننده تخممرغ میتوانند با استفاده از محصولات جدید زردینه، کیفیت تولیدات خود را ارتقا داده و ثبات بیشتری در فرمولاسیون و فرآیند تولید به دست آورند.
علاقهمندان میتوانند برای آشنایی بیشتر با محصولات جدید زردینه و دریافت نمونه رایگان، از غرفه این برند در نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۶ بازدید کنند. این نمایشگاه از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
همچنین برای دریافت توضیحات بیشتر و درخواست نمونه رایگان محصول، میتوانید به رباتهای تلگرام و پیامرسان بله این شرکت با آیدی @zardinehbot مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۴۱۳۶۳۷۷۷۷۰ تماس حاصل فرمایید.
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