دستگیری سارق محتویات خودرو با کشف ۱۰ فقره سرقت در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در پی وقوع سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان دورود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

شناسایی سارق با اشراف اطلاعاتی

مأموران با شناسایی دقیق و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند.

عملیات غافلگیرانه و دستگیری متهم در مخفیگاه

بر اساس این گزارش، مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش به همراه مقادیری اموال مسروقه دستگیر کردند.

اعتراف به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو

متهم در تحقیقات اولیه پلیس، به ۱۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد که همراه با پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

تأکید بر برخورد قاطع با سارقان

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد قاطعانه با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیسی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.