۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

نخست:المپیاد استعدادهای برتر اردبیل را آسیب‌شناسی می‌کنیم

اردبیل-مدیر کل ورزش و جوانان اردبیل گفت:المپیاد استعدادهای برتر اردبیل در شرایط مطلوبی قرار ندارد و اختلاف‌ها در هیأت‌های ورزشی موجب کند شدن روند توسعه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست عصر سه شنبه در مجمع فوق‌العاده هیأت ورزش‌های دانش‌آموزی استان اردبیل، با اشاره به اهمیت ورزش دانش‌آموزی در شکل‌دهی آینده ورزش قهرمانی، اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر اردبیل در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ضروری است با نگاهی کارشناسی، وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی و تحلیل شود.

وی در ادامه سخنان خود، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه ورزش تأکید کرد و افزود: کشف و پرورش استعدادها باید از سنین پایه آغاز شود و برنامه‌ریزی برای رده‌های سنی پایه باید منسجم، بلندمدت و متناسب با ظرفیت‌های بومی استان باشد تا نتایج ماندگار حاصل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با اشاره به توان بالقوه بالای ورزش استان، ناهماهنگی‌ها در برخی هیأت‌های ورزشی را مانعی بر سر راه توسعه دانست و تصریح کرد: موفقیت زمانی رقم می‌خورد که وحدت، همدلی و همکاری جایگزین اختلاف‌ها شود؛ هیأت ورزش‌های دانش‌آموزی در این مسیر نقش محوری دارد.

نخست، همکاری بین‌بخشی را برای تحقق اهداف بلندمدت ورزش قهرمانی استان حیاتی برشمرد و گفت: تحقق اهداف ورزش استان بدون تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست و آموزش‌وپرورش در این مسیر نقش کلیدی دارد و هم‌افزایی میان این دو مجموعه پشتوانه مطمئنی برای آینده ورزش خواهد بود.

