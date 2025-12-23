به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست عصر سه شنبه در مجمع فوق‌العاده هیأت ورزش‌های دانش‌آموزی استان اردبیل، با اشاره به اهمیت ورزش دانش‌آموزی در شکل‌دهی آینده ورزش قهرمانی، اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر اردبیل در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ضروری است با نگاهی کارشناسی، وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی و تحلیل شود.

وی در ادامه سخنان خود، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه ورزش تأکید کرد و افزود: کشف و پرورش استعدادها باید از سنین پایه آغاز شود و برنامه‌ریزی برای رده‌های سنی پایه باید منسجم، بلندمدت و متناسب با ظرفیت‌های بومی استان باشد تا نتایج ماندگار حاصل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با اشاره به توان بالقوه بالای ورزش استان، ناهماهنگی‌ها در برخی هیأت‌های ورزشی را مانعی بر سر راه توسعه دانست و تصریح کرد: موفقیت زمانی رقم می‌خورد که وحدت، همدلی و همکاری جایگزین اختلاف‌ها شود؛ هیأت ورزش‌های دانش‌آموزی در این مسیر نقش محوری دارد.

نخست، همکاری بین‌بخشی را برای تحقق اهداف بلندمدت ورزش قهرمانی استان حیاتی برشمرد و گفت: تحقق اهداف ورزش استان بدون تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست و آموزش‌وپرورش در این مسیر نقش کلیدی دارد و هم‌افزایی میان این دو مجموعه پشتوانه مطمئنی برای آینده ورزش خواهد بود.