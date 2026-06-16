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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

تشییع پیکر شهید «عرفان شکوری» فردا در رشت برگزار می‌شود

تشییع پیکر شهید «عرفان شکوری» فردا در رشت برگزار می‌شود

رشت- پیکر مطهر شهید سروان «عرفان شکوری» از کارکنان انتظامی تالش که در حین انجام مأموریت و مقابله با قاچاقچیان کالا به شهادت رسید، فردا در رشت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سروان عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش که در حین انجام مأموریت و مقابله با قاچاقچیان کالا در تالش به شهادت رسید ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه ۲۷ خرداد با حضور فرماندهان انتظامی، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای رشت برگزار می‌شود.

شهید سروان عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش بود که در جریان مأموریت دستگیری متهم به قاچاق کالا مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان از مردم شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور در مراسم تشییع این شهید گرانقدر، بار دیگر قدردانی خود از مجاهدت‌های خادمان نظم و امنیت را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6862105

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