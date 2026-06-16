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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

فراخوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ارزیابی اختراعات

فراخوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ارزیابی اختراعات

مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه، فراخوان جذب داور اختراعات را از میان دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فراخوان مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارتقای کیفیت ارزیابی اختراعات، حمایت از نوآوری و استفاده از توانمندی‌های علمی دانشگاهیان در حوزه فناوری و مالکیت فکری منتشر شده است.

بر اساس اعلام مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی علاقه‌مند و واجد شرایط می‌توانند برای همکاری در فرآیند داوری اختراعات و طرح‌های نوآورانه با این مرکز همکاری کنند.

از جمله مزایای همکاری در این طرح می‌توان به کسب امتیاز در ارزیابی‌های پژوهشی دانشگاه، ارتقای توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و دریافت گواهی معتبر داوری اشاره کرد.

متقاضیان دانشجوی دکتری برای حضور در این فرآیند باید دارای حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر بوده و در حوزه‌های مرتبط با نوآوری و فناوری فعالیت داشته باشند. همچنین اعضای هیأت علمی دارای سابقه پژوهشی مرتبط و آشنایی با حوزه مالکیت فکری در اولویت قرار خواهند داشت.

بر اساس شرایط عمومی اعلام شده، داوطلبان باید به اصول اخلاق حرفه‌ای و حفظ محرمانگی اطلاعات پایبند باشند، از هرگونه تعارض منافع در فرآیند داوری اجتناب کنند، توانایی ارزیابی علمی و فنی اختراعات را داشته باشند و نسبت به انجام مسئولانه و به‌موقع وظایف داوری متعهد باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و اعلام آمادگی، رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی patent@aut.ac.ir به مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارسال کنند.

کد مطلب 6862150
زهرا سیفی

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