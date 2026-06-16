تلگرام در هند فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این درحالی است که ماه گذشته لغو یک آزمون مهم به اعتراضات در سراسر این کشور منجر شد.

«آژانس ملی آزمون هند» در بیانیه ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد، تلگرام تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی در هندوستان از دسترس خارج است و از سوی دیگر ویژگی اصلاح پیام آن تا ۳۰ ژوئن مسدود شده است.

این اقدام در واکنش به باندهای کلاهبرداری که به‌صورت سازمان‌یافته از تلگرام برای فریب دادن و اخاذی یا کلاهبرداری از داوطلبان استفاده می‌کردند، اتخاذ شده است. این داوطلبان قرار است در تاریخ ۲۱ ژوئن در یک آزمون ورودی سراسری شرکت کنند.

سازمان NEET-UG یک آزمون مهم برای ورود به کالج های پزشکی است که در ماه می به دلیل ادعاهایی درباره افشای سوالات لغو شد و میلیون ها نفر تحت تاثیر این رویداد قرار گرفتند.

تحقیقات دولت هندوستان طی چند هفته گذشته نشان داد چند کانال در تلگرام مدعی دسترسی به سوالات فاش شده آزمون مذکور شده اند و از داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها درخواست پرداخت مبالغی می‌کردند که از چند هزار روپیه تا چندین لاخ روپیه متغیر بود.

آژانس ملی آزمون هند اعلام کرد چنین برگه امتحانی خارج از زنجیره معتبر آزمون موجود نیست و ادعای دسترسی به آن به مصداق کلاهبرداری است.