نسخه تلگرام برای اپل واچ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این اپلیکیشن از مشاهده و پاسخگویی به پیام های تلگرام از روی مچ دست پشتیبانی می کند.

ویژگی هایی مانند استیکرها، پیام های صوتی و اطلاعات مکانی را می توان از اپ تلگرام اپل واچ به اشتراک گذاشت.

تلگرام همچنین در سال ۲۰۱۵ میلادی یک اپ مخصوص اپل واچ ارائه کرده بود اما چند سال قبل آن را متوقف و از اپ استور پاک کرد. اپ های تلگرام طرف ثالث مختلفی برای اپل واچ توسعه یافته اند اما اکنون کاربران تلگرام می توانند یک بار دیگر از یک ابزار دست اول استفاده کنند.