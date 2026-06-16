به گزارش خبرنگار مهر، وی در این باره نوشت: دولت انگلیس می خواهد شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کند اما ممنوعیت این پلتفرم ها برای کودکان، فقط آنها را در معرض خطر بزرگتری قرار می دهد. این ممنوعیت آنها را به استفاده از «وی پی ان» ها و دستیابی به محتوای غیرقانونی بسیار مخرب تری سوق می دهد.

ما قبلا این روند را شاهد بوده ایم.

وی در ادامه افزود: هنگامیکه دولت روسیه تلگرام را مسدود کرد، ۹۵ درصد نوجوانان روسی همچنان از آن استفاده می کردند، آنها فقط به وی پی ان ها کوچ کرده بودند. والدین در حال حاضر ابزارهایی برای محدود کردن عادت های دیجیتال کودکانشان در اختیار دارند؛ قابلیت های کنترل والدین، محدودیت زمان استفاده از دستگاه دیجیتال یا عدم اجازه برای استفاده از موبایل به طور کامل.

به گفته وی در عوض بسیاری از والدین به فرزندان نوپایشان آی پد می دهند تا آنها را آرام کنند. هیچ قانون دولتی نمی تواند این امر را اصلاح کند.

براساس قانون جدید تمام کاربران شبکه های اجتماعی انگلیس باید با کارت شناسایی، اسکن چهره یا کارت بانکی اثبات کنند بالاتر از ۱۶ سال دارند.