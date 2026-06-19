  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

دادگاه هندی درخواست بازگشایی تلگرام را رد کرد

دادگاه هندی درخواست بازگشایی تلگرام را رد کرد

دادگاهی در دهلی نو درخواست تلگرام در مقابل ممنوعیت موقت این شبکه اجتماعی در هند را رد کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هندوستان روز یکشنبه، یک ماه پس از لغو نتایج آزمون ورودی پزشکی سراسری خود به دلیل ادعاهایی مبنی بر افشای سوالات از قبل، آزمون ورودی پزشکی سراسری خود را برگزار خواهد کرد.

وزارت فناوری اطلاعات هندوستان به دلیل نگرانی هایی درباره کانال های تلگرامی در این پیام رسان که مدعی هستند سوالات آزمون آتی را در اختیار دارند و آن را برای فروش عرضه کرده اند، این ممنوعیت بی سابقه بر شبکه اجتماعی مذکور را تا ۲۲ ژوئن ادامه می دهد.

براساس این ممنوعیت، تلگرام غیرقابل دسترس و از اپ استورها پاک شده است. این ممنوعیت که سبب شد تلگرام آفلاین و از اپ استورها حذف شود، ظرف چند ساعت از سوی شرکت های مخابراتی و همچنین گوگل و اپل اجرایی شد.

دادگاه دهلی نو رای داد دستورات دولت برای ممنوعیت اپ معقولانه هستند.

تلگرام بیش از ۱۵۰ میلیون کار در هند دارد و این کشور یکی ازبزرگترین بازارهای پیام رسان به شمار می رود.

کد مطلب 6864601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها