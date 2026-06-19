دادگاه هندی درخواست بازگشایی تلگرام را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هندوستان روز یکشنبه، یک ماه پس از لغو نتایج آزمون ورودی پزشکی سراسری خود به دلیل ادعاهایی مبنی بر افشای سوالات از قبل، آزمون ورودی پزشکی سراسری خود را برگزار خواهد کرد.

وزارت فناوری اطلاعات هندوستان به دلیل نگرانی هایی درباره کانال های تلگرامی در این پیام رسان که مدعی هستند سوالات آزمون آتی را در اختیار دارند و آن را برای فروش عرضه کرده اند، این ممنوعیت بی سابقه بر شبکه اجتماعی مذکور را تا ۲۲ ژوئن ادامه می دهد.

براساس این ممنوعیت، تلگرام غیرقابل دسترس و از اپ استورها پاک شده است. این ممنوعیت که سبب شد تلگرام آفلاین و از اپ استورها حذف شود، ظرف چند ساعت از سوی شرکت های مخابراتی و همچنین گوگل و اپل اجرایی شد.

دادگاه دهلی نو رای داد دستورات دولت برای ممنوعیت اپ معقولانه هستند.

تلگرام بیش از ۱۵۰ میلیون کار در هند دارد و این کشور یکی ازبزرگترین بازارهای پیام رسان به شمار می رود.