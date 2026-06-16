۹۰ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان پروانه ساختمانی اخذ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی، ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۷ قانون سامانه بازار زمین و مسکن و با توجه به نرخ تورم اعلامی، افزایش اجاره بها تا سقف ۳۰ درصد در این جلسه به تصویب رسید که با هدف حمایت از مستأجران و تنظیم بازار مسکن صورت گرفته است.

اخذ پروانه ساختمانی برای بیش از ۹۰ درصد واحدها

وی در خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، افزود: از مجموع حدود ۱۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، بیش از ۹۰ درصد موفق به اخذ پروانه ساختمانی شده‌اند.

تأکید بر همکاری نظام مهندسی و شهرداری‌ها برای ۱۰ درصد باقیمانده

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: برای ۱۰ درصد باقیمانده نیز تأکید شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا هرچه سریع‌تر فرآیند صدور پروانه برای تمامی واحدها نهایی شود.

اتصال ۷۰ درصد واحدها به سیستم بانکی

مجیدی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی این پروژه‌ها افزود: حدود ۷۰ درصد واحدها به سیستم بانکی متصل شده و روند پرداخت تسهیلات در جریان است. اما برای ۳۰ درصد باقیمانده، از بانک‌ها خواسته شد همکاری بیشتری داشته باشند تا پرداخت وام تسریع یابد و پروژه‌ها با سرعت مطلوبی پیش بروند.

تأمین خدمات زیربنایی آب، برق و گاز

معاون عمرانی استاندار لرستان بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی تأکید و بیان کرد: در زمینه آب، برق و گاز نیز مقرر شد با توجه به تأمین یک‌سوم اعتبارات از سوی دستگاه‌های اجرایی و تعهد سازمان برنامه و بودجه، اقدامات زیرساختی مطابق برنامه انجام شود تا واحدهای مسکونی بدون مشکل به بهره‌برداری برسند.