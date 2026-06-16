  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

آزادی ۷ زندانی جرایم غیرعمد به همت خیران مراغه‌ای

آزادی ۷ زندانی جرایم غیرعمد به همت خیران مراغه‌ای

مراغه- در آستانه دهه محرم و با کمک خیران ۷ زندانی جرایم غیرعمد در مراغه آزاد و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دوست احدی روز سه شنبه گفت:۷ زندانی جرایم غیرعمد با اختصاص هزینه‌های مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم ۳ نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شدند.

دوست احدی افزود: هزینه‌های آزادی این زندانیان به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانواده‌های مرحومین زهرا سیدی، مهربان پایدار و عذرا گلچین پرداخت شده است.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغه‌ای ۱۴ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

وی گفت: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.

کد مطلب 6862175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها