به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دوست احدی روز سه شنبه گفت:۷ زندانی جرایم غیرعمد با اختصاص هزینه‌های مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم ۳ نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شدند.

دوست احدی افزود: هزینه‌های آزادی این زندانیان به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانواده‌های مرحومین زهرا سیدی، مهربان پایدار و عذرا گلچین پرداخت شده است.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغه‌ای ۱۴ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

وی گفت: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.