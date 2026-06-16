به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دوست احدی روز سه شنبه گفت:۷ زندانی جرایم غیرعمد با اختصاص هزینههای مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم ۳ نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شدند.
دوست احدی افزود: هزینههای آزادی این زندانیان به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانوادههای مرحومین زهرا سیدی، مهربان پایدار و عذرا گلچین پرداخت شده است.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغهای ۱۴ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدهاند.
وی گفت: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.
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