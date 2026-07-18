تهیه اطلس فرهنگی همدان در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان با اشاره به تجربه تدوین اطلس جامع فرهنگی در استان البرز، اظهار کرد: این تجربه می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای شهر همدان مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: هرچند فرآیند تدوین اطلس فرهنگی همدان آغاز شده است، اما این طرح همچنان ناقص بوده و لازم است داده‌ها و اطلاعات موجود از برنامه پنج‌ساله اول شهرداری استخراج و بر مبنای آن، اطلاعات مورد نیاز تکمیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه تهیه این اطلس بدون همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

رضایی ادامه داد: برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص بهینه منابع، بدون شناخت دقیق از وضعیت موجود فرهنگی و اجتماعی شهر امکان‌پذیر نخواهد بود و باید ابتدا مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای شهر همدان برای تدوین این اطلس به‌درستی شناسایی و احصا شود.

وی با تاکید بر اینکه اگرچه تهیه اطلس فرهنگی در شهرداری همدان در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی نیز موظف هستند در این زمینه همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان در ادامه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که شرح خدمات جامع، دقیق و کاربردی برای مشاور تهیه شود تا این اطلس پس از تدوین، صرفاً یک سند مطالعاتی نبوده و به عنوان سندی عملیاتی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بازتاب گسترده آیین بین‌المللی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این آیین عظیم که بازتابی ده‌ها میلیونی در داخل و خارج از کشور داشت، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت و به عنوان بزرگ‌ترین آیین تشییع در جهان شناخته شد.

رضایی این رویداد را نمادی از همبستگی و انسجام شیعیان دانست و افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در آیین وداع و تشییع، افزون بر ابراز ارادت و عواطف نسبت به امام شهید، نشان‌دهنده عمق نفرت از دشمنان و تاکید بر تداوم مسیر ایستادگی و خونخواهی بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت همبستگی داخلی استفاده شود و پس از آن، هرگونه مذاکره در چارچوب تامین منافع جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.