شهیدی: خدمت به خانواده شهدا در کارنامه کارکنان بنیاد شهید ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی عصر سه شنبه در گردهمایی بازنشستگان بنیاد شهید استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: بازنشستگان بنیاد شهید بهترین سال‌های عمر خود را با عشق و ارادت در مسیر خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان سپری کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خدمت در بنیاد شهید افزود: نوع خدمت کارکنان بنیاد شهید با بسیاری از خدمت‌ها متفاوت است؛ چراکه این خدمت، خدمت به فرزندان شهدا، همسران شهدا، والدین شهدا و جامعه‌ای است که برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی از جان و هستی خود گذشتند.

خدمت به ایثارگران؛ توفیقی ماندگار در زندگی کارکنان بنیاد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت و همراهی با خانواده‌های معظم شهدا، اثری ماندگار در زندگی شخصی و اجتماعی انسان دارد و این توفیق ارزشمند در کارنامه اعمال و زندگی خدمتگزاران این عرصه ثبت خواهد شد.

شهیدی با بیان اینکه کارکنان بازنشسته بنیاد شهید همواره جزو سرمایه‌های ارزشمند این مجموعه هستند، گفت: امروز وظیفه ماست که از زحمات و تلاش‌های شما عزیزان قدردانی کنیم و در حد توان برای رفع دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات شما گام برداریم.

پیگیری مطالبات و حمایت از بازنشستگان بنیاد شهید

وی با تقدیر از معاونت توسعه و مجموعه همکاران برگزارکننده این برنامه، اظهار کرد: برگزاری این گردهمایی فرصتی برای تجدید دیدار، مرور خاطرات ارزشمند دوران خدمت و ایجاد ارتباط بیشتر میان همکاران بازنشسته بنیاد شهید بود.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان با اشاره به نقش کانون بازنشستگان بنیاد، تصریح کرد: افرادی که در این مجموعه بدون چشمداشت و تنها با هدف خدمت به همکاران خود فعالیت می‌کنند، شایسته تقدیر هستند و بنیاد شهید نیز در چارچوب قوانین از همکاری و حمایت از آنان دریغ نخواهد کرد.

استفاده بازنشستگان از ظرفیت‌های رفاهی و فرهنگی بنیاد

شهیدی همچنین بر بهره‌مندی بازنشستگان از ظرفیت‌های موجود در موسسه ایثار تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم امکاناتی که در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی در اختیار بنیاد قرار دارد، برای استفاده همکاران بازنشسته نیز فراهم شود تا این عزیزان همچنان از خدمات مجموعه بهره‌مند باشند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در جمع بازنشستگان بنیاد شهید کردستان خاطرنشان کرد: بسیاری از شما عزیزان را از سال‌های گذشته می‌شناسم و خداوند را شاکرم که در آغاز دوره خدمت در استان، توفیق حضور در جمع همکاران پیشکسوت و ارزشمند بنیاد شهید فراهم شد.