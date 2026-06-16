ربیعی: ۱۲۱ هزار واحد صنفی در استان کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربیعی، بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته اصناف، با تأکید بر نقش محوری اصناف در پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اظهار داشت: اصناف خون جاری در رگهای جامعه هستند و در شرایط بحرانی اخیر نیز با احساس مسئولیت، نقش خود را به شایستگی ایفا کردند.
وی با بیان اینکه امسال هفته اصناف با ایام ماه محرم مقارن شده است، افزود: امیدواریم با تاسی از فرهنگ ایثار و همدلی، شاهد پویایی و رونق هرچه بیشتر بخش اصناف در استان کرمان باشیم.
وی با اشاره به شرایط دشوار اصناف در ماههای اخیر و همزمانی آن با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: فعالان صنفی در این دوران سربلند از آزمون سخت خارج شدند و علاوه بر انجام وظایف صنفی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز به خوبی به انجام رساندند.
رئیس اتاق اصناف کرمان، در خصوص وضعیت بازار و قیمتها تصریح کرد: در ایام بحران، کمترین کمبود در حوزه کالاهای اساسی در شهر و استان کرمان وجود نداشت، اگرچه در برخی کالاها به دلیل تغییرات قیمت کارخانهها یا شرایط بازار، افزایش قیمت و نوسان روزانه مشاهده میشد، اما موارد گرانفروشی بسیار محدود بود.
وی ادامه داد: برخی از کسبه و بازاریان کالاهای خود را با قیمتهای قبلی عرضه کردند و همین موضوع موجب تفاوت قیمت برخی کالاها در واحدهای صنفی مختلف شد که نشاندهنده روحیه انصاف و تعهد اجتماعی بخش قابل توجهی از اصناف استان کرمان است.
شهرکهای صنفی؛ راهکاری برای کاهش هزینهها
ربیعی، از راهاندازی شهرک صنفی «شهدای اصناف» در نزدیکی شهر کرمان خبر داد و گفت: این شهرک با هدف استقرار صنوفی که حضور آنها در داخل شهر با محدودیتهایی همراه است، ایجاد و زمین مورد نیاز آنها به صورت اقساطی و با قیمت صنعتی واگذار میشود.
وی افزود: تعمیرکاران خودروهای سبک از گروههایی هستند که در یک شهرک صنفی تخصصی مستقر خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به اینکه بخش زیادی از واحدهای صنفی هماکنون استیجاری هستند، اظهار داشت: ایجاد این شهرک میتواند بخشی از هزینههای تحمیلی به اصناف را کاهش دهد و زمینه توسعه فعالیتهای تخصصی را فراهم کند.
وی همچنین از انتقال شهرک سنگ به خارج از محدوده شهری و استقرار آن در محدوده آرامستان جدید خبر داد و گفت: این اقدام براساس درخواست صنف مربوطه و با هدف ساماندهی بهتر فعالیتها انجام خواهد شد.
مدیریت بحران و اقدامات حمایتی
ربیعی، به اقدامات اتاق اصناف در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور، ستاد بحران اتاق اصناف تشکیل و چندین رزمایش نیز برای آمادگی بیشتر برگزار شده است.
وی افزود: در حوزه تأمین نان نیز اقدامات لازم انجام شد و برای جلوگیری از اختلال در فرآیند تولید، تعدادی از نانواییها به موتور برق مجهز شدند.
آمار ۱۲۱ هزار واحد صنفی و لزوم تقویت نظارتها
رئیس اتاق اصناف کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از وضعیت اصناف این استان گفت: در حال حاضر ۱۲۱ هزار واحد صنفی در استان کرمان فعالیت میکنند که از این تعداد، ۳۶ هزار واحد در شهرستان کرمان مستقر هستند.
وی درباره وضعیت نظارت بر بازار نیز اظهار داشت: با وجود انجام بازرسیهای مستمر، همچنان نیاز به تقویت نظارتها و افزایش بازدارندگی جرائم وجود دارد تا از سوءاستفاده برخی متخلفان جلوگیری شود.
لزوم شفافیت قیمتها
ربیعی، با اشاره به موضوع قیمت نان در استان کرمان اظهار داشت: نرخ نان در بیشتر استانهای کشور اعلام شده و قیمت نان آزادپز در استان کرمان نیز پس از طی مراحل نهایی، به زودی اعلام خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت قیمتها در بازار افزود: تمامی واحدهای صنفی موظف هستند قیمت کالاها و خدمات خود را به صورت اتیکت و برچسب قیمت در معرض دید مشتریان قرار دهند و رعایت این موضوع از سوی بازرسان مورد رصد و پیگیری قرار میگیرد.
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