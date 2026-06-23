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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

فعالان صنفی جنوب کرمان در شرایط حساس اقتصادی به ایجاد ثبات کمک کنند

فعالان صنفی جنوب کرمان در شرایط حساس اقتصادی به ایجاد ثبات کمک کنند

جیرفت- سرپرست صمت جنوب کرمان گفت: فعالان صنفی در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که همراه و پشتیبان مردم هستند و می‌توانند در شرایط حساس اقتصادی به ایجاد ثبات کمک کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجاز، پیش از ظهر سه شنبه در نشست ویژه روز ملی اصناف که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان جیرفت برگزار شد ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم، بر ضرورت تقویت روحیه همدلی و خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی گفت: مجموعه‌های فعال در حوزه بازار باید بیش از گذشته در برابر مطالبات مردم پاسخگو باشند و با مسئولیت‌پذیری بیشتر، روند ارائه خدمات را بهبود دهند.

مجاز، با بیان اینکه رضایت مردم بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، افزود: ایجاد فرهنگ برخورد مناسب با مراجعان، تسهیل امور و تلاش برای رفع مشکلات شهروندان باید در تمامی بخش‌های خدماتی و اقتصادی نهادینه شود.

وی اصناف را یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: فعالان صنفی علاوه بر نقش مستقیم در کسب‌وکار و تجارت، سهم مؤثری در تأمین نیازهای عمومی و پشتیبانی از چرخه تولید دارند.

سرپرست اداره‌کل صمت جنوب کرمان همچنین با اشاره به تأثیر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر بازار، بیان کرد: در دوره‌هایی که کشور با چالش‌های متعدد مواجه بوده، اصناف با همراهی و مدیریت مناسب توانسته‌اند نیازهای مردم را تأمین کنند و مانع ایجاد اختلال در بازار شوند.

مجاز، افزود: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که مشارکت فعال اصناف می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مردم را کاهش دهد و زمینه ثبات بیشتری را در بازار فراهم سازد.

کد مطلب 6868814

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